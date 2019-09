von Christiane Sahli

Die Sanierung des Albtalweges vom Hotel „Albtalblick„ bis zu Kreuzung der Straße „Zur Lehnern“ hatte der Gemeinderat Häusern bereits Ende des vergangenen Jahres beschlossen. In der jüngsten Sitzung stellte Planer Ralf Mühlhaupt vom Büro Tillig Ingenieure dem Gremium die geplante Baumaßnahme vor und bezifferte die Kosten nach derzeitigem Stand auf rund 862 000 Euro brutto.

Das zu sanierende Straßenstück mit einer Länge von rund 200 Metern ist uneben und weist Risse und Verformungen auf, Fahrbahnränder sind nur teilweise vorhanden, zeigte Mülhaupt anhand von Lichtbildern auf. Zudem ist die Wasserführung unzureichend und der Schmutzwasserkanal schadhaft. Diese Schäden seien aber sanierbar, erläuterte der Ingenieur den Ratsmitgliedern.

Gliederung durch Parkplätze

Geplant ist der Ausbau der Fahrbahn auf einer Breite von 4,75 Metern, so dass ein Begegnungsverkehr möglich ist. Der Ausbau soll ohne Einbauten zur Verkehrsberuhigung und ohne Gehweg erfolgen. Vorgesehen sind ferner die Abgrenzung der Fahrbahn, die Gliederung soll durch Tiefbord erfolgen, sowie Parkplätze und Randbefestigungen, erläuterte der Planer.

Im Zuge der Ausbaumaßen wird es zudem erforderlich, eine sich im Kreuzungsbereich „Zur Lehnern“ befindliche Schaltstation zu versetzen. Eine Neuordnung der Wasserführung steht ebenso an wie die Ergänzung der Straßenbeleuchtung. Erneuert wird auch die Trinkwasserleitung, eine Maßnahme, die Mülhaupt als zwingend bezeichnete. Auf dem Plan steht darüber hinaus die Absenkung der Bordsteine der Gehwege im Bereich der Einmündung des Albtalweges in die Landesstraße 149. Eine Querungshilfe, wie aus den Reihen des Gemeinderates angeregt, wird es dagegen wohl nicht geben. Denn dazu müsste ein Privatgrundstück in Anspruch genommen werden, das jedoch nicht zur Verfügung steht, hieß es als Begründung.

Mittel aus dem Ausgleichsstock

Auch wenn das zu sanierende Straßenstück nur kurz ist, sind die Kosten dennoch hoch, sie liegen nach derzeitigem Stand bei rund 862 000 Euro brutto. Dabei schlägt die reine Straßensanierung mit knapp 400 000 Euro brutto zu Buche. Für diesen Teil der Sanierung wurden inzwischen Mittel aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 250 000 Euro bewilligt. Ingenieur Mülhaupt empfahl zudem eine Baugrunduntersuchung.

Die Kosten für die Erneuerung von Schmutz-, Regenwasser- und Trinkwasserkanälen bezifferte der Planer auf rund 462 000 Euro brutto. Für diese Investitionen gibt es keine Fördermittel, die Kosten sind von der Gemeinde zu tragen, erfuhren die Mitglieder des Gemeinderates. Eine Erhöhung der Preise für Wasser und Abwasser werde unausweichlich sein, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser.

„Ein kleines Straßenstück, aber ein größeres Projekt“, fasste der Rathauschef zusammen. Ziel sei, die Arbeiten über den Winter auszuschreiben, damit man im Frühjahr die Bauarbeiten in Angriff nehmen könne, fuhr er fort. Ziel müsse es sein, die Arbeiten noch in diesem Jahr zu vergeben, ergänzte Ingenieur Ralf Mülhaupt.