Häusern Die technische Hilfe der Feuerwehr Häusern wird häufig benötigt

Ehrungen und Beförderungen standen bei der Feuerwehr Häusern an. 17 Einsätze bewältigten die Feuerwehrleute in den vergangenen zwölf Monaten.

Ein Rückblick auf die vergangenen Monate, Ehrungen und Beförderungen standen unter anderem auf der Tagesordnung der Hauptversammlung der Feuerwehr. Auch als kleine Einrichtung bekam die Häuserner Feuerwehr die Chance, sich im bundesweit erscheinenden Feuerwehrmagazin zu präsentieren. Der mehrseitige Artikel mit zahlreichen Bildern über die Freiwillige Feuerwehr Häusern sei ein Höhepunkt des Jahres gewesen, hieß in der Hauptversammlung.

Die „Quittung“ für den Artikel habe die Feuerwehr auch prompt erhalten, wie es Kommandant Patrick Bühler schmunzelnd sagte. Denn nun erreichen das Kommando zahlreiche Anfragen mit der Bitte um Besichtigungstermine für die Fahrzeuge der Wehr.

In Sachen Einsätze – 17 an der Zahl in den vergangenen zwölf Monaten – gab es nichts, was es nicht gibt, wie es Bühler formulierte. Bei der Mehrzahl der Einsätze handelte es sich um technische Hilfeleistungen, aber auch einen Fahrzeugbrand und einen Flächenbrand galt es zu bewältigen. Immer wieder waren Häuserner und Höchenschwander Kräfte gemeinsam im Einsatz. Das sei eine Zusammenarbeit, die sich bestens bewährt habe, wie Bühler und der stellvertretende Höchenschwander Kommandant, Thomas Danger, feststellten.

An Proben stand unter anderem eine Räumungsübung der Grundschule sowie ein Ausbildungswochenende mit Kette, Spreizer und Rettungszylinder an. Der Probendurchschnitt lag bei 65 Prozent, wobei fünf Wehrmänner, allen voran der Kommandant und seine beiden Stellvertreter, keine einzige Probe versäumten.

In Sachen Ausbildung lief in den vergangenen Monaten einiges, unter anderem betreffend Funk, Atemschutz, Absturzsicherung, Brandbekämpfung und moderne Fahrzeugtechnologien. Im kommenden Jahr steht die Zukunftsplanung für das Gerätehaus auf dem Prüfstand. Zudem steht die Integration der 17-Jährigen in die Einsatzmannschaft, eine Raumschaftsübung und die Ausbildung von Atemschutzgerätewarten an.

Eine Personalentscheidung stand ebenfalls auf der Tagesordnung: Nick Schmidt wurde als Mannschaftsvertreter in den Feuerwehrausschuss gewählt. Vier Mädchen und sieben Jungen sind in der Jugendfeuerwehr aktiv, berichtete Jugendwart Tim Kaiser. Die Zahl der Jungfeuerwehrleute ist etwas zurückgegangen, was aber an zahlreichen Übernahmen in die Einsatzmannschaft lag, wie er erläuterte. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung standen auch sportliche Aktivitäten auf dem Programm. Die Jugendlichen legten einen beachtlichen Probeneifer an den Tag, der Probendurchschnitt lag bei 88 Prozent. Vier der jungen Feuerwehrleute erreichten eine Probenbeteiligung von 100 Prozent.

Bürgermeister Thomas Kaiser dankte der Feuerwehr für ihren Dienst am Nächsten. Der scheidende Kreisbrandmeister Thomas Santl lobte die Häuserner Wehr als recht kleine, aber wunderbare Truppe. Er sprach zudem den „Dauerbrenner“ Digitalfunk an, mit dem es nach wie vor Probleme gebe. Wenn das so weitergehe, werde es so lange wie mit dem Berliner Flughafen dauern, bis der Digitalfunk eingeführt sei, sagte er schmunzelnd. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Manfred Rotzinger, auch er nur noch kurze Zeit im Amt, stimmte in das Lob seiner Vorredner ein. Der ehrenamtliche Dienst an 365 Tagen im Jahr könne nicht hoch genug geschätzt werden, fuhr er fort.

