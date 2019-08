von Christiane Sahli

Traditionell ging die „Grüezi-Schweiz-Woche“ in Häusern am Sonntag mit dem Holzfällerwettbewerb zu Ende. Je drei Könner ihres Fachs aus Deutschland und der Schweiz machten sich mit Kettensägen und weiteren Werkzeugen, angefeuert von den zahlreichen Zuschauen, daran, die sechs Aufgaben zu lösen. Den Sieg trug wie im Vorjahr Andreas Wehrle aus St. Märgen davon, er siegte vor Altmeister Hans Heuberger aus der Schweiz.

Die Teilnehmer des Holzfällerwettbewerbs mussten ihr Können mit Axt und Säge an den Baumstämmen unter Beweis stellen. | Bild: Christiane Sahli

Alte Bekannte trafen sich dieses Mal beim Holzfällerwettbewerb wieder, sie alle waren auch im vergangenen Jahr an den Start gegangen. Sechs Aufgaben hatte Bauhofleiter Andreas Leber, der in bewährter Weise für den Wettbewerb verantwortlich zeichnete, den Teilnehmern gestellt. Da galt es zunächst, eine Kettensäge zusammenzubauen. Gleichgewichtssinn war gefragt, als gefordert war, auf einem Baumstamm balancierend diesen zwei Meter vorwärts zu bewegen. Und das mit einem gefüllten Wasserbehälter in den Händen, mindestens die Hälfte des Wassers sollte über die Ziellinie gebracht werden.

Beim Naturparkmarkt in Häusern fanden die Besucher ein reichhaltiges Angebot an regionalen Produkten vor. | Bild: Christiane Sahli

Aus dem besagten Baumstamm war dann auch noch ein Speer herauszuschneiden, der durch eine kleine Öffnung passen musste. Drei Bretter mussten sodann in einen rund zwei Meter hohen, aufrecht stehenden Baumstamm so eingepasst werden, dass eine „Treppe“ entstand, auf der der Baumstamm „erklommen“ werden musste. Handarbeit war angesagt, als es galt, dünne Baumstämme mit einer Bogensäge durchzusägen und auf einer Wippe aufzustapeln, sodass sich ein auf dieser Wippe stehender Eimer mit Wasser in die Luft erhob. Anschließend waren die Stammteile so aufzuschichten, dass die Teilnehmer – auf einem Brett auf dem Stapel stehend – ein Glas Wasser trinken konnten. Schließlich folgte das Zielfällen, dass in der Vergangenheit schon so manchem zum Verhängnis wurde. Denn es ist alles andere als einfach, den Baum so zu fällen, dass er im Fallen ein nur 18 Zenitmeter breites Brett trifft.

Zu Beginn übernahm der erst 18-jährige Paul Mielke (Feldberg) die Führung, die er während der ersten Aufgaben nicht mehr abgab. Dann aber holte Yannic Kaiser (Menzenschwand) kontinuierlich auf und erreichte als erster das Zielfällen. Doch ereilte ihn wie in den vorigen Jahren das Schicksal: Der Stamm verfehlte das Brett knapp. „Geloffen, aber der Schluss war halt wie immer“, kommentierte der 22-Jährige.

Der Sieger

Den Sieg holte sich wie im Vorjahr Andreas Wehrle, der während des gesamten Wettbewerbes im Vorderfeld lag und beim Zielfällen zum entscheidenden Schlag ausholte. Und dann schlug die Stunde des Hans Heuberger, nachdem außer Wehrle von den Konkurrenten keiner das Brett getroffen hatte. Als Letzter trat er zum Zielfällen an. „Das ist seine Chance“, sagte ein Zuschauer. Eine Chance, die der Altmeister, der an allen vorigen Holzfällerwettbewerben teilgenommen hatte, ergriff. Angefeuert von den Rufen „Hopp Schwiz!“, nahm er Maß – sein Baum traf das Brett. „Die Letzten werden zwar nicht die Ersten, aber die Zweiten sein“, so Bürgermeister Thomas Kaiser bei der Siegerehrung schmunzelnd. Er überreichte dem Sieger den Wanderpokal und alle Teilnehmer freuten sich über Preise.

Die Platzierungen 1. Andreas Wehrle (D), 2. Hans Heuberger (CH), 3. Yannik Kaiser (D), 4. Konrad Laube (CH), 5. Paul Mielke (D), 6. Marco Sägesser (CH).