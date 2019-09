von Christiane Sahli

Schon seit langer Zeit wird in Häusern der Anschluss des Gewerbegebietes Oberlehen südlich der B 500, des Sportheims, des Forsthauses nordöstlich der B 500 sowie einiger Wohnhäuser an das öffentliche Kanalnetz diskutiert. Inzwischen ist die Detailplanung erfolgt, die Ralf Mühlhaupt vom Büro Tillig Ingenieure in der Gemeinderatssitzung am Montag vorstellte. In Erwägung gezogen wird, den Eigentümern der betroffenen Grundstücke einen Zuschuss für die Einzelpumpen zu gewähren.

Bereits vor längerer Zeit hatte der Gemeinderat beschlossen, die betroffenen Grundstücke mit einer Druckleitungsvariante an das öffentliche Kanalsystem anzuschließen. Der Anschluss der Gebäude an die Druckleitung erfolgt mittels separater Pumpanlagen, deren Kosten von den Eigentümern zu tragen sind. Inzwischen steht auch die Detailplanung.

Kosten werden reduziert

Die Leitung führt entlang der Bundesstraße 500 in Richtung Höchenschwand, beginnend etwa 150 Meter nach der südlichen Einmündung der St.-Fridolin-Straße in die B 500, quert diese in Höhe des Sportplatzes und führt weiter entlang des Sportplatzes in Richtung Gewerbegebiet Oberlehen. Die Leitungstrasse liegt außerhalb befestigten Flächen, was zu einer Reduzierung der Kosten führt, erläuterte der Planer. Allerdings führt die Trasse auch über Privatgrundstücke – mit den Eigentümern ist man insoweit in Verhandlung über entsprechende Dienstbarkeiten.

Die Kosten bezifferte der Ingenieur auf rund 270 000 Euro. Inzwischen ging ein Förderbescheid über 98 000 Euro ein. Bürgermeister Thomas Kaiser sprach sich für die Nutzung einheitlicher Pumpanlagen durch die Anlieger aus. Dies hätte den Vorteil, dass im Bauhof eine Ersatzpumpe vorgehalten werden könnte, die im Bedarfsfall schnell ueine defekte Pumpe ersetzen könnte. Die Kosten für das gesamte Pumpsystem auf den einzelnen Grundstücken (Pumpe mit Schacht und Steuerung) bezifferte Mülhaupt auf rund 4500 Euro.

Möglicher Zuschuss der Gemeinde

Der Rathauschef brachte ins Gespräch, den Anliegern einen Zuschuss der Gemeinde für ihre erforderlichen Investitionen zu gewähren. Voraussetzung sei aber die Nutzung eines einheitliches Pumpsystem, erklärte er auf Frage von Rainer Schwinkendorf. Über dieses Thema will die Verwaltung mit den Anliegern sprechen, bevor über einen Zuschuss entscheiden wird. Wenn auch die Frage der Dienstbarkeiten geklärt sei, könne mit dem Bau begonnen werden, hieß es.