Häusern Die Patienten sollen sich in der neuen Tagespflege wohlfühlen

Die neue Tagespflege in Häusern will ihren Gästen trotz Krankheit einen Platz mitten in der Gesellschaft ermöglichen.

Ein letzter Schliff der Handwerker machte die Tagespflege in Häusern nach ihrer stillen Eröffnung noch fit für ihre Bestimmung und für den Tag der offenen Tür am kommenden Sonntag von 11 Uhr bis 16 Uhr. In Zukunft sorgt hier der stellvertretende Pflegedienstleiter Christoph Geiß mit der Pflegedienstleiterin Ulrike Stich, elf Mitarbeitern und acht Fahrern für das Wohlergehen der etwa 16 Tagesgäste.

„Wir sind verantwortlich für die Sozialstation in St. Blasien und die Tagespflege in Häusern und wechseln uns in einem gewissen Rhythmus ab, der sich noch finden muss“, erklärt Geiß dazu. Er ist 52 Jahre alt und pendelt seit April zwischen seinem Wohnort Todtmoos, St. Blasien und Häusern. Nun wurde am Montag der alltägliche Betrieb der Einrichtung in Häusern aufgenommen.

Der Begriff Tagespflege sei irreführend, fährt der Vater von zwei Kindern fort. Viele vermuteten dahinter eine Pflege im Sinne von waschen, anziehen und säubern. „Oder“, sagt er, verärgert über solche Stimmen, „ein Kindergarten für Senioren“. Das sei nicht der Fall. Den Tagesablauf bestimme hauptsächlich das Beschäftigen mit den Gästen, die in unterschiedlicher Ausprägung demenziell erkrankt sind. Und das Heranführen der Menschen, die alleine und sozial isoliert leben, an eine Teilnahme am Gemeinschaftsleben.

„Unsere Kleinbusse holen die Gäste in der Raumschaft St. Blasien, den Gemeinden Schluchsee und Brenden ab.“ Gemeinsam werde dann gefrühstückt. Danach stehen verschiedene Aktivitäten auf dem Programm, auch Spaziergänge, Ausflüge und mehr. „Dafür haben wir unsere Präsenzkräfte, die diese Aktionen für Gruppen oder einzelne Menschen leiten.“ Nach einem Mittagessen warten zum Ausruhen olivgrüne Ruhesesseln, auf denen mollige Decken zum Zudecken liegen, auf die Gäste. Den Nachmittag gestaltet das Team erneut mit Aktivitäten wie etwa Basteln, bevor nach dem Kaffeetrinken und Kuchenessen die Menschen wieder nach Hause gebracht werden.

„Selbstverständlich übernehmen wir im Rahmen des Aufenthaltes auch pflegerische Maßnahmen“, versichert Geiß. Alles, was notwendig sei, wie die Medikamentengabe, Begleitung zur Toilette, das An- und Ausziehen von Antithrombosestrümpfen oder Duschen. Es sei quasi eine Komplettversorgung für sechs bis acht Stunden. „Stunden, in denen die Angehörigen, ohne sich sorgen zu müssen, Terminen oder anderen Verpflichtungen nachgehen können.“

Die Tagespflege soll auch durch Besuche von Gruppen aus Schulen oder Vereinen leben, die sich einbringen möchten. Beispielsweise schweben Christoph Geiß Kindergartenkinder vor, die etwa den Weihnachtsbaum schmücken.