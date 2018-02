Häusern Die Narrenzunft Hüsemer Hasen zeichnet zwei besonders treue Mitglieder aus

Die Narrenzunft Hüsemer Hasen ehrt Elvira Schlageter für 40 Jahre Mitgliedschaft und Ilonka Zumkeller für 35 Jahre.

Während des mehr als drei Stunden dauernden und äußerst unterhaltsamen Programms des Zunftabends der Hüsemer Hasen am Samstag ehrten Zunftmeisterin Sylvia Weiler und ihr Stellvertreter Edis Guran die beiden langjährigen Häsinnen Elvira Schlageter für 40 Jahre und Ilonka Zumkeller für 35 Jahre Treue.

Unter dem heftigen Applaus aus dem Publikum für die beiden Jubilarinnen ging die Zunftmeisterin auf die Verdienste der Häsinnen ein. Elvira Schlageter sei seit 1978 in der Narrenzunft. Genauso lange gebe es die Zunftabende und fast immer habe Elvira Schlageter auf der Bühne gestanden. „Nebenher schreibt sie auch noch die Narrenzeitung“, sagte Weiler. Als ihre Stellvertreterin stehe sie ihr seit 2013 zur Seite, davor habe sie als Beisitzerin den Vorstand unterstützt. Mit dem Geschenk für Schlageter, einem Rucksack zum Wandern, hoppelte einer der Hasen aufs Parkett. Bepackt mit Vesper, Thermoskanne und mehr wird sie den Rucksack beim Einlösen des Gutscheins von der Narrenzunft für eine Hüttenübernachtung für zwei Personen in der Schweiz gut gebrauchen können.

Ilonka Zumkeller sei seit 35 Jahren in der Narrenzunft, richtete sich Weiler an die zweite Jubilarin. Ihren Vorstandsposten als Jugendbeauftragte fülle sie seit 1996 aus. „Ganz nebenbei sorgt sie als Zunftköchin für unser leibliches Wohl“, betonte die Zunftmeisterin augenzwinkernd. Schon einige Jahre würde sie auch die Vereinsausflüge, Weihnachtsfeiern und alles, was zum Feiern gehöre, organisieren. Da sie gerne Wellness macht, so Weiler, überreichte sie ihr zum Dank einen Wellnessgutschein nebst einem Geschenkkorb.