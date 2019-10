von Christiane Sahli

Schon vor einigen Jahren ist die Frage der Nahwärmeversorgung Thema im Gemeinderat gewesen, von weiteren Planungen ist jedoch Abstand genommen worden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand das Thema nun erneut auf der Tagesordnung. Bene Müller von der Firma Solarcomplex erläuterte das Konzept zur Nahwärmeversorgung durch sein Unternehmen. Auch wenn man sich vor einigen Jahren gegen eine Nahwärmeversorgung entschieden habe, sei man offen für dieses Thema, sagte Häuserns Bürgermeister Thomas Kaiser in der öffentlichen Sitzung. Wichtig sei, sich darüber informieren zu lassen.

Die Firma Solarcomplex, die derzeit das Nahwärmenetz in Schluchsee erstellt, arbeitet ausschließlich mit regenerativen Energien, erläuterte Bene Müller. In Häusern bestehe ein erheblicher Bedarf an fossilen Energien für Wärme mit den Folgen Kaufkraftverlust und Klimaschaden, beschrieb er die aktuelle Situation im Ort. Regenerative Energien vor der Haustür blieben dagegen ungenutzt. Der Aufbau eines Wärmenetzes mit heimischen erneuerbaren Energien bedeute Wertschöpfung und Klimaschutz. Es gelte, darauf hinzuarbeiten, dass die Region aus eigener Kraft versorgt werde, so Müller weiter.

Er wies auf die gesetzliche Regelung hin, der zufolge ab dem Jahr 2025 keine neuen Ölheizungen mehr in Betrieb genommen werden dürfen. Zudem würden fossile Energieträger teurer. Daher mache es Sinn, sich zu überlegen, wie man sich auf die Zukunft einstelle, sagte der Fachmann in der Sitzung.

Bei einem Nahwärmenetz werden die Haushalte von einer Heizzentrale aus mit Wärme versorgt, beschrieb Müller. Solarcomplex sei bereit, ein derartiges Netz aufzubauen und dauerhaft zu betreiben. Auf die Gemeinde kämen insoweit keine Kosten zu. Die Hausanschlüsse (Hauptleitung, Abzweig, Anschlussleitung und Kernbohrung sowie Wärmeübergabestation und Einbindung) seien für die Anschlussnehmer kostenlos. Die dem Unternehmen entstehenden Kosten schlügen sich auf die Arbeitskosten nieder.

Ein Wärmenetz sei, einmal verlegt, technologieoffen. Für die Wärmeerzeugung nutzbar seien Biogas, Solarthermie, industrielle Abwärme, Geothermie, Brennstoffzelle (Wasserstoff) oder überschüssiger Netzstrom, machte Müller Vorteile des Wärmenetzes deutlich. Häusern sei wegen seines kompakten Ortsbilds für ein Wärmenetz geeignet. Auf die Frage von Bürgermeister Kaiser erklärte Müller, aus technischer Sicht sei eine Heizzentrale in der Ortsmitte wünschenswert, aber keineswegs zwingend. Der Standort sei eine politische Entscheidung. Die Heizzentrale habe Abgasfilter, daher seien die Emissionen gering. Auch mit Lärmbelästigungen sei nicht zu rechnen. Davon könne man sich bei der Besichtigung einer in Betrieb befindlichen Heizzentrale überzeugen, lud Müller ein.

Die Reaktionen Monika Schwinkendorf zeigte sich erfreut, dass das Thema Nahwärme wieder aufgenommen wurde. Sie sprach sich dafür aus, das Projekt unbedingt anzugehen. Die Herangehensweise von Solarcomplex gefalle ihm, man vergebe sich nichts, die Nahwärmeversorgung ins Auge zu fassen, sagte Peter Schmidt. Anfang des kommenden Jahres soll es eine Informationsveranstaltung zur Nahwärme geben, darüber waren sich die Gemeinderäte einig.

Auf die Frage des Rathauschefs erklärte er, die Betriebssicherheit der Anlage sei gewährleistet. Bei einem eventuellen Ausfall könne eine mobile Heizanlage problemlos angeschlossen werden. Monika Grüninger stellte die Frage nach dem Wärmepreis in den Raum, wenn dieser nicht bekannt sei, werde man sich schwertun, die Menschen zu überzeugen, sagte sie.

Erforderlich sei ein zweistufiges Verfahren, erläuterte Müller. In einem ersten Schritt gelte es, die Bürger zu informieren und Daten zu erheben. Anschließend gehe es an die Planung, an deren Ende eine weitere öffentliche Veranstaltung stehe, bei der man dann auch den Wärmepreis nennen könne. An einem langfristigen Betreiben der Anlage ist Solarcomplex gelegen, antwortete Müller auf die Frage von Nadine Zumkeller.