von Christiane Sahli

Eine Alternative zur blauen Papiertonne bieten etliche Vereine mit ihren Papiersammlungen. Sie sind nicht nur ein Service für die Bürger, sondern auch eine wichtige Einnahmequelle, um die Vereinsarbeit zu finanzieren. Monatlich sammelt der Sportverein Häusern seit 2008 Altpapier. Rund zehn Vereinsmitglieder packen bei jeder Sammlung mit an. Zwischen 38 und 49 Tonnen kamen in den vergangenen Jahren zusammen, der Erlös von durchschnittlich 2000 Euro pro Jahr kommt der Jugendarbeit zugute.

Sammlungen bleiben bestehen

Als vor rund elf Jahren im Landkreis die blauen Tonnen eingeführt wurden, entschloss sich der Sportverein Häusern, mit monatlichen Altpapiersammlungen eine Alternative zur Altpapiersammlung des Landkreises zu bieten. Anders als andere Vereine in der Region, die bei ihren vierteljährlichen Altpapiersammlungen mit dem Landkreis zusammenarbeiten, haben die Häuserner Sportler die Organisation selbst in die Hand genommen und mit einer Papierfabrik in Wehr einen Partner gefunden, der das Altpapier abnimmt.

Rund 300 Plastikboxen sind im Umlauf, die den Haushalten im Ort überlassen werden. Sie müssen immer am ersten Samstag im Monat bis 10 Uhr am Straßenrand deponiert werden. Zwischen 10 und 12 Uhr sind die Helfer des Sportvereins mit Auto und Traktor mit Anhänger unterwegs, um die gefüllten Boxen einzusammeln und gegen leere Sammelbehälter auszutauschen. Zu dieser Zeit kann das Altpapier auch im Sammelcontainer am Bauhof selbst abgeliefert werden. Kartonagen werden nicht gesammelt, betonte der Vorsitzende des Sportvereins, Michael Herr, denn diese drücken den Preis. Rund zehn Helfer packen bei jeder Altpapiersammlung mit an, drei bis vier Helfer sind immer dabei, im Übrigen wechseln sich die aktiven Spieler bei den Sammlungen ab. Auch Kinder sind immer wieder unter den Helfern.

Zwischen 40 und 49 Tonnen Altpapier kamen in den Jahren 2010 bis 2017 zusammen, 2018 waren es nur noch rund 38 Tonnen. Die Verantwortlichen hoffen, dass in diesem Jahr wieder mehr Altpapier zusammenkommt, denn der Erlös, rund 2000 Euro jährlich, kommt der Jugendarbeit zugute. Um Neubürger über die Altpapiersammlungen des Vereins zu informieren, wurde angeregt, diesen bei der Anmeldung im Rathaus ein entsprechendes Informationsblatt auszuhändigen. Im Übrigen liegt dem Mitteilungsblatt der Gemeinde zweimal jährlich ein Flyer mit Informationen und Daten der Altpapiersammlungen bei, deren Termine auch in der Zeitung veröffentlicht werden.

Viel Lob für seine Altpapiersammlungen erhält der Sportverein von den Bürgern, freute sich der Vorsitzende. Am Ende des Jahres gibt es gelegentlich kleine Präsente als Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit. Und auch die Gemeinde unterstützt die Altpapiersammlung mit 5 Euro je gesammelte Tonne.

Altpapierboxen können bei Michael Herr per E-Mail (m.herr.74@web.de) angefordert werden. Die nächste Altpapiersammlung findet am Samstag, 7. September, statt.