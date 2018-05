Häusern Das Ablegen des Deutschen Sportabzeichens ist ein Training für die Gesundheit

Sportler aus Bernau, Häusern und Höchenschwand erhalten das Deutsche Sportabzeichen, Hansjörg Holzer bereits zum 35. Mal.

Sport und Kondition gehören zusammen. Beides vereinten elf Sportler aus Bernau, Häusern und Höchenschwand auf der Sportanlage in St. Blasien und legten das Deutsche Sportabzeichen mit ausgezeichneten Ergebnissen ab – abgenommen durch Hansjörg Holzer. Die Gruppe traf sich am Freitagabend, um von unter dem Applaus der Sportlerkollegen Urkunden und Medaillen zu empfangen.

„Ich darf euch zum Deutschen Sportabzeichen beglückwünschen, die meisten haben es ja schon mehrfach abgelegt, trotzdem muss man sich immer wieder aufraffen und die Leistung erbringen“, verdeutlichte Holzer. Trainiert wurde von Anfang Juni bis Mitte August. Gefragt waren Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. „In der Regel sind es die bekannten Gesichter, die mitmachen. Dieses Mal aber haben wir drei Teilnehmer, die zum ersten Mal dabei waren“, begrüßte er alle Athleten. Gemeint hatte er damit die Newcomer Dennis Frommherz, Michael Bergmann und Niklas Schwarz, die je zum ersten Mal die Herausforderung annahmen.

Der Jüngste in der Gruppe war der 13 Jahre alte Leonard Holzer – er war bereits zum vierten Mal am Start. Schon ab sieben Jahre könne man mitmachen, erläuterte Holzer. Von den Frauen waren Brunhilde Regele zum 24. Mal, Heike Schupp zum zehnten Mal und Nora Andris zum sechsten Mal dabei. Viel Beifall erhielt auch Hansjörg Holzer. Er nahm nicht nur die Prüfung für das Sportabzeichen ab, sondern trat selbst an – bereits zum 35. Mal.

So wie alle anderen war auch Joseph Behringer wieder mit Spaß und Leidenschaft dabei, er erarbeitete sich schon 29 Sportabzeichen. Stolz können auch Hubert Andris, der zum 14. Mal startete, und Martin Lutz, der zum fünften Mal dabei war, auf sich sein. Joseph Behringer bedankte sich bei Hansjörg Holzer für dessen großartigen Einsatz. „Wir brauchen uns um nichts zu kümmern, außer Rennen und Hopsen“, sagte Behringer und überreichte Holzer eine Flasche Wein. Dieser freute sich darüber, aber auch darüber, dass Nora Andris in Steinbach die Prüfung zur Übungsleiterin ablegen wird, um vielleicht irgendwann in seine Fußstapfen zu treten.