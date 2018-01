Häusern Bürgermeister Thomas Kaiser startet offiziell in seine vierte Amtszeit

Bürgermeister Thomas Kaiser startet offiziell in seine vierte Amtszeit

Thomas Kaiser ist für seine vierte Amtszeit als Bürgermeister von Häusern verpflichtet worden.

Über seine Wiederwahl hat sich Bürgermeister Thomas Kaiser bereits im vergangenen Oktober gefreut. In der Gemeinderatssitzung am Montag wurde er nun für seine vierte Amtszeit, die am 1. Januar begann, verpflichtet. Neben Landrat Martin Kistler waren auch die Leiterin des Kommunalamts Hannelore Raufer und ihr Stellvertreter Reinhard Schmidt nach Häusern gekommen.

Auch wenn der Gemeinderat nicht Dienstvorgesetzter des Bürgermeisters ist, hatte mit Bürgermeisterstellvertreterin Sabine Gruhn ein Mitglied des Gremiums die Verpflichtung übernommen. Ein Diensteid ist nur bei der ersten Wahl zu leisten, stellte sie klar, bei einer Wiederwahl ist der Rathauschef zu verpflichten. Die Wiederwahl sei eine Bestätigung der erfolgreichen Arbeit und eine wichtige Rückmeldung der Bürger, fuhr die Bürgermeisterstellvertreterin fort. Mit einer solchen Bestätigung könne Thomas Kaiser gestärkt in die vierte Amtszeit gehen. Für diese hatte Sabine Gruhn drei Wünsche für den Bürgermeister: Gesundheit, Zufriedenheit und eine große Gelassenheit.

Wünsche, denen sich der Landrat, der das Wort ergriff, nachdem Bürgermeister Kaiser die Verpflichtungsformel gesprochen hatte, anschloss. In Häusern bestehe die Besonderheit, dass sich der Bürgermeister für eine vierte Amtszeit zur Verfügung gestellt habe. Dieses verdiene Respekt und Anerkennung, die auch von den Bürgern durch das Wahlergebnis von 92 Prozent zum Ausdruck gebracht worden sei, sagte Kistler. Und er wies darauf hin, dass im Land lediglich rund sechs Prozent der Bürgermeister für eine vierte Amtszeit zur Verfügung stehen.

Den langjährigen Häuserner Rathauschef beschrieb Landrat Kistler als Bürgermeister zum Anfassen mit einer sozialen Ader, der sich auch um kleine Dinge selbst kümmere. Aber auch Durchsetzungsvermögen und einen langen Atem attestierte der Landrat Bürgermeister Kaiser.

Für die „Hüsemer“ fand Kistler ebenfalls lobende Worte: Einwohner und Vereine brächten sich überdurchschnittlich ein und machten die Gemeinde lebens- und liebenswert. Sichtlich gerührt nahm Bürgermeister Kaiser die Glückwünsche entgegen. Er verglich den Tag seiner erneuten Verpflichtung mit dem Tag seiner Vereidigung vor 24 Jahren. Damals habe er einen Vertrauensvorschuss erhalten, heute komme die Verpflichtung einer bestandenen Prüfung gleich. Seine Wiederwahl sei für ihn ein besonderes Geschenk. Und: „Auch Kritik gehört zum Amt und spornt mich noch mehr an, weiter zu Ihrer Zufriedenheit zu arbeiten." Kaisers Dank galt dem Gemeinderat und den Mitarbeitern, die er als gutes Team lobte. Mit den Worten: „Wir schaffen das“ zeigte sich Kaiser für die Zukunft zuversichtlich.