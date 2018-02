Häusern Biosphärengebiet Südschwarzwald stößt auf großes Interesse

Groß war das Interesse an dem Treffen in Sachen Biosphärengebiet Südschwarzwald, rund 80 Teilnehmer aus drei Landkreisen waren nach Häusern gekommen. i

Häusern (csi) Zu einem Treffen hatte das Team der Geschäftsstelle des Biosphärengebietes Südschwarzwald am Montag ins Kur- und Sporthaus Häusern eingeladen. Auf der Tagesordnung standen Informationen über aktuelle Projekte und Fördermöglichkeiten sowie ein Vortrag zum Thema „Bürgerplattform im Biosphärengebiet Südschwarzwald“. In einem „World Café“ (wir berichten noch) hatten Interessierte die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen einzubringen.

Walter Kemkes, Geschäftsführer der Geschäftsstelle des Biosphärengebietes, war mit seinem gesamten Team nach Häusern gekommen, um zunächst über die Arbeitsschwerpunkte der Geschäftsstelle – Landnutzung, Naturschutz, nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus, Bildung und Kultur – zu informieren.

In Sachen Landnutzung stehen in diesem Jahr unter anderem betreffend die Kernzonen Steckbriefe, Beschilderungen, Führungen und Workshops an, forst- und landwirtschaftlich Betriebe sollen beraten und eine Förderfibel aufgelegt werden. Was den Naturschutz anbetrifft, ist neben einer Evaluation des Naturschutzgroßprojektes Feldberg-Belchen-Oberes Wiesental ein Monitoringkonzept für den Artenschutz im Übergang vom Wald zum Offenland geplant.

Im Arbeitsschwerpunkt „Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus“ wird man sich unter anderem mit einem Hinterwälderkonzept befassen, zudem sind die Errichtung dezentraler Informationsstellen sowie touristische Fortbildungen und Infoveranstaltungen vorgesehen.

Bildung und Kultur spielen ebenfalls eine große Rolle, ein bundesweites Junior-Ranger-Camp ist in Vorbereitung, ein Gästeführer für das Biosphärengebiet soll konzeptioniert und die Sommerakademie mit Studenten aus Baden-Württemberg im kommenden Jahr vorbereitet werden.

Die, wie er sagte, Weiterentwicklung eines lebensfähigen Südschwarzwaldes, hat sich Hans Peter Kempkes (Futura II gGmbH im Biosphärengebiet Südschwarzwald) auf die Fahne geschrieben. Gemeinschaftsprojekte seien wichtig, denn gemeinsames Arbeiten mache Spaß, sagte er, und nannte als Ziele seines Unternehmens die Stärkung von Selbstverantwortung, Selbsthilfe und Selbstgestaltung sowie die Förderung von Gemeinschaftsprojekten wie beispielsweise die Gründung eines Dorfladens, eines Mehrgenerationenhauses oder eines Gesundheitszentrums. Als Mittel, um Gleichgesinnte und Mitmacher zu finden, brachte Kempkes die Bürgerplattform, ein Internatportal, um Menschen zusammenzubringen, ins Gespräch. Allerdings werfe sein Vortrag mehr Fragen auf, als er beantworte, räumte Referent Kempkes ein. 22 Projekte wurden im Biosphärengebiet im vergangenen Jahr mit 320 000 Euro gefördert, so das Resümee des Leiters der Geschäftsstelle Walter Kemkes. Für dieses Jahr liegen 36 Förderanträge vor, die einen bunten Querschnitt aus den Bereichen Ställe, landwirtschaftliche Maschinen, Streuobstmaßnahmen, Themenwege, Imkerei, Klimaschutz, Kultur, Museen und Regionalvermarktung abbilden, wie er erläuterte. 27 der Anträge stammen aus dem Landkreis Lörrach, sechs aus dem Landkreis Waldshut, darunter einer aus der Region St. Blasien, und zwei aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Ein Projekt erstreckt sich über alle drei Landkreise. Da sich die beantragte Fördersumme auf rund 950 000 Euro beläuft, aber nur 320 000 Euro zur Verfügung stehen, werden nicht alle Projekte zum Zuge kommen, kündigte der Geschäftsführer an. Über die Förderanträge entscheiden die Mitglieder des Lenkungsausschusses Mitte März. Anträge, die abgelehnt werden, können, gegebenenfalls in abgeänderter Form, erneut gestellt werden.