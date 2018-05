05.12.2017 23:55 Cornelia Liebwein Häusern Benefizkonzert tut Ohren und Bedürftigen gut

Die Kirchenchöre Häusern und Brenden-Berau gestalten in der St. Fridolins-Kirche in Häusern ein hörenswertes Benefizkonzert. Der Erlös kommt dem Förderverein für Soziale Projekte in der Raumschaft St. Blasien zu Gute.