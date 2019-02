von sk

Für die Kommunalwahl in Häusern wird es wohl eine gemeinsame Kandidatenliste geben. In mehreren Sitzungen haben Ludwig Gruhn (Freie Wähler), Patrick Bühler (Unabhängige Bürgerliste/Junge Wähler) und Thomas Schmid (CDU) ein Konzept für eine solche Liste für die Gemeinderatswahlen im Mai erarbeitet. In der Gemeinderatssitzung haben sich auch die Gemeinderäte der Wählervereinigung „Zukunft Häusern“ ihre Bereitschaft erklärt, auf dieser Liste zu kandidieren, hieß es in einer Mitteilung.

Listenaufstellung am 7. März

Nun soll es ein Kandidatentreffen geben: Wer Interesse an einer Bewerbung um einen Sitz im Häuserner Gemeinderat hat, ist zu diesem Treffen am Donnerstag, 7. März, 20 Uhr, im Schulungsraum der Feuerwehr eingeladen. Auf dieser „Einheitsliste“ können sich bis zu 20 Bewerber zur Wahl stellen. Statt dem bei mehreren Listen angewandten Verhältniswahlrecht, findet bei nur einer Liste das Mehrheitswahlrecht Anwendung, erläutern die Organisatoren.

Liste als demokratischere Alternative

Die Initiatoren der gemeinsamen Liste sehen hierin eine weitaus demokratischere Alternative, da die zehn Bewerber mit den meisten Stimmen dann auch in den Gemeinderat einziehen, heißt es in der Ankündigung des Treffens. Treten Kandidaten auf mehreren Listen an, kann es vorkommen, dass Bewerber gewählt sind, obwohl sie weniger Stimmen als andere Bewerber haben.