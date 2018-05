Häusern Anmutig: Tanzschülergruppen beeindrucken beim Familienfest im Kurhaus in Häusern

Anmutig: Tanzschülergruppen beeindrucken beim Familienfest im Kurhaus in Häusern

Die Tanzschülergruppen von Tanzlehrerin Isabella Volk-di Bella führen ihre Choreografien vor. Das Publikum im voll besetzten Kur- und Sporthaus zeigt sich begeistert.

Häusern – Für mehr als zwei Stunden waren die Tänze der zwölf Tanzgruppen von Tanzlehrerin Isabella Volk-di Bella beim „Familienfest“ ein aparter Hingucker. Das Alter der Tänzerinnen konnte nicht unterschiedlicher sein – vier- bis 23-jährige Tanzschülerinnen zeigten auf der Bühne ihre Choreografien.

Die Halle war voll besetzt, als Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel, Freunde und Bekannte mit kräftigem Applaus die Schritte des Nachwuchses auf der Bühne begleiteten. Von Volk-di Bella choreografisch bestens darauf vorbereitet, bestimmten die kleinen und großen Tänzerinnen in frechen Tanzkleidern geschickt die schöpferischen Akte der Bewegungen, die sofort die Stimmung beherrschten. Die Anforderungen waren meist unterschiedlich. Die Vorschulgruppe hatte einen niedlichen Kindertanz einstudiert und nahm dafür das Fußgedicht „die Katze“ zur Hilfe. „Als Gedankenstütze, damit sie sich die Reihenfolge besser merken können“, erläuterte die Tanzlehrerin. Schließlich seien Fußgedichte wichtige Bestandteile der Tanzkunst.

Später lösten die Kleinen zu dem liebevollen Alpen-Hit „Heidi“ die Begeisterung ihrer Zuschauer aus. Immer wieder baute Isabella Volk-di Bella Akrobatik in die Tanzeinlagen ein. Eine Brücke, der Handstand, das Schlagen des Rads, das sei bis ins Erwachsenenalter wichtig für die Motorik, betonte sie. Die vierjährigen „KiGa Kids“ drehten sich zu einem melodischen Gedicht über Tiere. Jeder Takt wurde reizend umgesetzt, sodass Schmetterlinge, Schlangen, Elefanten, ein kompletter Zoo, als entzückende Figuren auf der Bühne mitwirkten. Temperamentvoll flog die Haarpracht, als bei den „1.

Klasse Kids“ die Geschmeidigkeit zur Musik von „Lass jetzt los (Eiskönigin)“ und zum „Drachentanz“ im Vordergrund stand. Die „Kinderjazztanzgruppe 2“ zeigte einen liebevollen „Regentanzmix“, betonte Füße, räkelte und bog sich genauso wie die „Power Girls“ bei einem erfrischenden „Remix“.

Die „Kinderjazztanzgruppe 4“ präsentierte sich anmutig zu „Afrikamix“. „On Fleek“ hob einen „Remix“ und „Kinderjazztanz 3“ einen „Hexenmix“, die „Hip-Hop-Boys“ einen „Remix“ und „Music-Video-Dance 1“ einen „Orientmix“ aus der Taufe wobei die Bewegungen auch da in ästhetische Formen mündeten. Auch „Sweets“, „One Step 2“ und „Flawless“ bezauberten zu einem „Remix“. Dieser Nachmittag lebte vom Reiz der liebenswerten Darstellungen und als zum Abschluss alle Gruppen, zuerst die Kinder der zweiten bis dritten Klassen, als nächstes die restlichen Gruppen die Gestaltung stilsicher umsetzten, umgarnten die vielen Anwesenden die kleinen und großen Stars mit einem fulminanten Klatschkonzert.

Gut nachzuvollziehen sind die großartigen Erfolge verschiedener „Dance for fun“ – Gruppen auf dem nationalen Parkett wie den in Mundelfingen, als man von einem Jazztanzfestival eine Medaille mit nach Hause brachte oder den in Karlsruhe, als das Treppchen nur knapp verpasst wurde.