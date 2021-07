von Verena Pichler/rom

Ein tragisches Unglück hat sich am Freitag am Lise-Meitner-Gymnasium ereignet: Ein Schüler der siebten Klasse kollabierte auf dem Pausenhof und starb später in der Uniklinik Basel. Ursache war Herzversagen. Trotz der sofortigen Wiederbelebungsversuche durch Lehrkräfte und den gerufenen Rettungsdienst starb der Junge am Tag danach in der Uniklinik in Basel. Das Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Betroffenen und hält weiter Kontakt zur Schule.

Hilflosigkeit und Trauer

Für den Siebtklässler wurde am Samstag, als der Abiturjahrgang im Haus der Begegnung Abschied feierte, eine Schweigeminute gehalten, der gesamte Abend verlief ruhiger als ursprünglich geplant. Direktor Frank Schührer ging in seiner Rede auf den tragischen Vorfall ein. „Hilflosigkeit und Trauer legten sich über unsere Schulgemeinschaft. Auch am Tag danach können wir noch nicht verstehen, wieso dies passieren musste.“

Betroffenheit

Auch am Montag spürte man die Betroffenheit des Direktors, der sowohl am Samstag als auch am Montag bei der Familie des Jungen war. Auf dem Schulhof sowie vor dem Haus der Familie legten Menschen Blumen und Kerzen nieder. „Sein Platz im Klassenzimmer wird jetzt leer bleiben. Trotzdem werden wir ihn weiterhin ganz fest in unserem Herzen tragen. Wir sind dankbar, mit ihm ein Stück seines Lebensweges gegangen zu sein“, heißt es auf der Internetseite der Schule.

Corona-Kritiker nutzen den Vorfall

In einer Chatgruppe von Corona-Kritikern aus dem Raum Mülheim wird der tragische Tod des Jungen in Verbindung mit einer Corona-Impfung gebracht. Dieser Behauptung tritt Schulleiter Schührer entschieden entgegen. „Der Schüler starb an Herzversagen aufgrund eines Wachstumsschubs.“ Es gebe keinerlei Verbindung zu einer Impfung oder dem Coronavirus. Solche Gerüchte in die Welt zu setzen, sei angesichts des Verlusts der Familie einfach nur schändlich.