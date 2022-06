von sk

Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Kesslergrube in Grenzach Wyhlen lädt die Firma Roche zum letzten Mal zu einer Baustellenbesichtigung ein. Am Samstag, 2. Juli 2022, können Anwohner, Anrainer und Bürger hinter die Kulissen dieser Groß-Altlastensanierung blicken und sich vor Ort über den Stand der Arbeiten informieren.

Chemieunterricht für Kinder

Auf die Besucher des Baustellentages warten verschiedene Informationsangebote und Attraktionen, schreibt die Firma Roche in einer Pressemitteilung. Einen besonderen Fokus habe man dabei auf die kleinen Besucher gelegt. So werden stündlich ein Chemieunterricht für Kinder – Altersempfehlung: fünf bis zehn Jahre – und halbstündlich geführte Touren über das Sanierungsgelände angeboten. Die Baustellenbesichtigung ist von 10 bis 16 Uhr möglich. Besucher können sich auf dem Sanierungsgelände der Kesslergrube am Heerweg 1 einfinden.

Weilheim Salem begleitete Davide Martello bis an die ukrainische Grenze – jetzt ist der Kater verschwunden Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Führungen über das Sanierungsgelände, die rund 45 Minuten dauern, erhalten die Besucher unter anderem Einblicke in die Abschlussarbeiten innerhalb der Einhausung, heißt es in der Mitteilung weiter. Als Einhausung wird die Umbauung störender Emissionsquellen bezeichnet. Die Verantwortlichen empfehlen für die geführten Touren festes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung.

Daneben gebe es weitere Angebote für Groß und Klein, darunter eine Fotoausstellung zum Sanierungsverlauf und zu 125 Jahren Roche. Auch das Besucherzentrum sei geöffnet, zudem würden Vorführungen der schweren Baumaschinen angeboten. Diese könnten Besucher unter kompetenter Anleitung auch selbst bedienen. Im Festzelt werden außerdem eine kostenlose Verpflegung und Getränke bereitgestellt.

Die im Dezember 2017 begonnenen Aushubarbeiten im Inneren der Einhausung wurden am 30. März abgeschlossen, teilt Roche weiter mit. Damit sei der Perimeter 1/3-Nordwest der Altablagerung Kesslergrube nun „schadstofffrei“.

Seit Beginn der Sanierungsarbeiten im Jahr 2015 seien mehr als 360.000 Tonnen belastetes Erdreich aus dem Sanierungsareal entfernt und zur thermischen Entsorgung abtransportiert worden, heißt es vom Unternehmen. Ende des ersten Quartals im Jahr 2023 soll die Sanierung einschließlich des Rückbaus der gesamten Infrastruktur dann abgeschlossen sein.

Anmeldung: Die Plätze für die geführten Touren und den Chemieunterricht für Kinder sind begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail (perimeter1@kesslergrube.de)