Grenzach-Wyhlen – Der Weg ins Berufsleben ist ein Entscheidungsabschnitt für die jungen Menschen, den die Eltern mittragen sollten. „Mit den Eltern als Verstärkung, können die Schüler ihre Hemmungen überwinden und Fragen stellen“, ist Vogt überzeugt. Begleitend zur Ausbildungsbörse, haben die Organisatoren eine Broschüre entwickelt, die alle teilnehmenden Betriebe auflistet und dem jeweils ein QR-Code beigestellt ist. „Mit diesem QR-Code kommen die Schüler direkt auf die für die Schüler relevanten Seiten der Firmen und erhalten so ihre Informationen“, erklärt die Hauptorganisatorin. Weil in der Broschüre auch auf Werbung verzichtet wird, erhalten die Broschüren eine nachhaltige Resonanz und werden von den Lehrern inzwischen auch im Unterricht genutzt.

Was Tosca Vogt besonders freut ist die Tatsache, dass inzwischen auch Betriebe an der Ausbildungsbörse teilnehmen, die vorher nie dabei waren und vergeblich angeworben worden sind. Dass es auch für diese Betriebe nicht mehr so einfach ist, Auszubildende zu bekommen, mache nach Meinung der Vorsitzenden des Freundeskreises, ein Umdenken nötig. Doch Tosca Vogt freut es: „Unser Ziel ist es, Vielfalt und jede Menge Informationen zu bieten“, sagt sie. Wichtig ist auch, dass die Betriebe aus der näheren Umgebung stammen und so für die künftigen Auszubildenden leicht und schnell erreichbar sind. „Wir achten stets auf eine gesunde Branchenmischung“, erklärt Tosca Vogt weiter. Darum freut sie sich darüber, dass es auch in der aktuellen Zeit gelungen ist, dass alle Branchen bei der Börse vertreten sind. Normalerweise achten die Organisatoren darauf, dass nicht zu viele Betriebe aus einer Branche bei der Ausbildungsbörse dabei sind. Lediglich bei den in Grenzach-Wyhlen angesiedelten Betrieben, wird eine Ausnahme gemacht. „Da schicken wir niemanden weg.“

Bereits im Vorfeld werden die Schüler auf die Wichtigkeit des Besuchs der Börse vorbereitet. Auch die Eltern erhalten einen Brief, worin auf die Chance aufmerksam gemacht wird, dass sie sich genau informieren und zu Hause alles noch einmal durchsprechen. „So können dann auch Gespräche auf Augenhöhe stattfinden“, erklärt die Vorsitzende des Freundeskreises. Damit die Gespräche auch mit den Betrieben in Gang kommen, bringen die Unternehmen ihre aktuellen Auszubildenden mit. „Die Schüler erfahren so von fast Gleichaltrigen, wie der Alltag in dem Betrieb, aber auch in der Ausbildungsart, aussehen kann“, weiß Tosca Vogt. Nach den Gesprächen kommt es nicht selten vor, dass die Schüler mit einem Praktikumsplatz in der Tasche nach Hause gehen.