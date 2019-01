von sk

Grenzach-Wyhlen (sk) Bei dem Unfall gab es eine Verletzte und zweimal Totalschaden. Um 7.40 Uhr befuhr eine 76-jährige Autofahrerin die Klosterstraße bergwärts in Richtung Rührberg. Am Ortsausgang bekam die Frau gesundheitliche Probleme und verlor in der Folge die Kontrolle über ihren Fiat. Der geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Mazda zusammen. Dabei verhakten sich die die Vorderräder und führte zum Umkippen des Fiats. Der kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die 76-Jährige zog sich nach ersten Feststellungen keine allzu schweren Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst am Unfallort versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Mazda-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Rührbergstrecke war aufgrund des Unfalles und der Bergungsarbeiten bis kurz nach 9.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.