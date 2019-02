von Heinz Vollmar

Grenzach-Wyhlen (mar) Bei den täglichen Proben im katholischen Gemeindehaus kann man das fasnächtliche Feuer, das die Zunftspieler beflügelt, hautnah miterleben und man spürt, dass die närrischen Barden mit Zunftabend-Regisseur Harald Peghini an der Spitze kaum mehr zu bremsen sind, wenn es um die herannahende Zunftabend-Premiere geht.

Die Besucher der Zunftabende dürfen daher gespannt darauf warten, was unter dem fasnächtlichen Motto „ Nit jede, wo us’m Rahme chait, isch im Bild gsi“ alles auf die Bühnenbretter gezaubert wird. Eines steht schon jetzt fest: Es geht auch in diesem Jahr um größere und kleinere Miseren aus dem örtlichen Geschehen sowie aus der großen Politik, wie Regisseur Harald Peghini verrät.

Daneben wird es Gesangsnummern geben sowie einen Hexentanz des Narrensamens der Nasenrümpfer-Hexen-Clique, welcher die Zunftabende noch vor dem Einmarsch der Cliquen eröffnet. Mit dem Hexentanz des Narrensamens findet gleichzeitig eine weitere Premiere statt, denn es IST das erste Mal, dass sich auch Kinder am Wyhlener Zunftabend beteiligen, so Harald Peghini. Für ihn ist es bereits der siebte Zunftabend, den er im katholischen Gemeindehaus in Szene setzt, insgesamt verfügt der fasnächtliche Tausendsassa jedoch weit über 35 Jahre Fasnachts- und Bühnenerfahrung.

Bei einem Besuch der Proben im Gemeindehaus wird eines ganz deutlich: Die „Chemie“ unter den Zunftspielerinnen und Zunftspielern stimmt einfach und alle sind mit viel Humor und Freude bei der Sache. Man darf daher gespannt sein, wie die Wyhlener Zunftabende, die tollen Kulissen und das Spiel der Narren auf das Publikum wirken werden. Für die musikalische Unterhaltung bei den Zunftabenden sorgt auch in diesem Jahr der Musikverein Wyhlen.