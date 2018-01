Grenzach-Wyhlen Zunftabend-Premiere bietet närrische Sternstunden in Grenzach

Zunftabend-Premiere bietet närrische Sternstunden in Grenzach

So war’s bei der Premiere des Zunftabends im Haus der Begegnung am Freitagabend, der wie die anderen auch schnell ausverkauft war.

Rekordverdächtig schnell waren alle sechs Zunftabende in Grenzach ausverkauft, rekordverdächtig gut kam die Bühnenshow am Premiereabend beim Publikum an. Die Zunftspieler rund um Regisseur Peter Jehle gaben alles und wurden ihrem Ruf, einen der besten Zunftabende im Landkreis auf die Beine zu stellen, einmal mehr gerecht.