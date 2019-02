von sk

Grenzach-Wyhlen (sk) Beamte des Hauptzollamts Lörrach haben ein in der Schweiz zugelassenes Fahrzeug vor einer Postfiliale in Grenzach-Wyhlen einer Stichprobenkontrolle unterzogen und mussten dabei feststellen, dass die Fahrerin drei Gemälde im Gesamtwert von 5400 Euro aus der Schweiz eingeschmuggelt hatte.

Die Frau, Kunstmalerin aus dem Kanton Baselland, hatte die drei Gemälde nach Deutschland gebracht, um per Post an eine italienische Galerie zu schicken, schreibt der Zoll in der Mitteilung. Ihren mitgeführten Unterlagen war zu entnehmen, dass sie die Galerie mit dem Verkauf ihrer Werke beauftragt hatte und wohin deren Verkaufserlös zu überweisen wäre. Gewerbliche Einfuhren aus der Schweiz nach Deutschland sind unaufgefordert bei der Grenzzollstelle zur zollrechtlichen Abfertigung anzumelden.

Außerdem hätte ein Postversand von der Schweiz aus nach Italien für die Frau einen größeren bürokratischen und finanziellen Aufwand bedeutet, als ein Versand innerhalb der EU. Nun musste sie nicht nur die Einfuhrabgaben auf ihre Werke entrichten, sondern auch ein gegen sie eingeleitetes Steuerstrafverfahren hinnehmen. Dabei kann sie zusätzlich mit einer Geldstrafe rechnen. Nach Hinterlegung einer Kaution durfte sie ihr Vorhaben fortsetzen und ausreisen.