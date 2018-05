Grenzach-Wyhlen Zielmattenhalle mit außergewöhnlichen Fluchtwegen

Notfallrutschen sind in zehn Jahren noch nie zum Einsatz gekommen

Im Sommer 2007 wurden an der Zielmattenhalle in Grenzach drei Notfallrutschen eingebaut, über die Besucher der Halle bei Feuer sicher ins Freie gelangen können. Passiert ist in den zehn Jahren zum Glück noch nie etwas. Einmal im Jahr werden die Rutschen gewartet und getestet – auch von Rudolf Schartel.

Der stellvertretende Bauamtsleiter demonstriert am Montagmittag unfreiwillig, dass der Alarm – mit dem der Zustieg von der Halle in die Rutsche gesichert ist – einwandfrei funktioniert. „Hinter dieser Klappe ist die Rutsche“, sagt Schartel noch, als schon ein hoher, nervenzerreißender Heulton ertönt. Der ist zum Glück nur in der Halle zu hören und soll Nutzer, insbesondere Schüler, davon abhalten die Klappen aus Spaß zu öffnen.

Und Spaß macht es, die Rutschen herunterzusausen, wie Schartel lachend zugibt. „Ich habe sie schon mehrfach getestet.“ An der Südseite gibt es eine kurze, flache und daneben eine gedrehte, die jedem Schwimmbad oder Freizeitpark alle Ehre machen würde. „Die an der Nordseite aber hat es wirklich in sich“, so Schartel, der mittlerweile den Hausmeister verständigt hat, weil er selbst den Heulton nicht abstellen kann.Die Rutsche an der Nordseite also: „Da bekommt man richtig Geschwindigkeit drauf und schießt nur so raus“, sagt Schartel. Deshalb habe man den „Auslauf“ nochmal um 1,50 Meter verlängert, um die Abfahrt weniger rasant zu gestalten. Schließlich hat die spaßige Angelegenheit einen ernsten Hintergrund. 2006 hatte eine Brandschutzschau ergeben, dass die Zielmattenhalle in einigen Punkten nachgerüstet werden müsse. Damals fanden noch regelmäßig Spiele des Handballvereins statt, zu denen bis zu 400 Zuschauer kamen. Für sie, die Sportler, aber auch für die Schüler und Lehrer fehlten Fluchtwege. Der Grund, warum die Zielmattenhalle so extravagante Fluchtwege hat, ist ein schnöder – das Geld. „Die Rutschen allein haben 42 000 Euro gekostet“, so Schartel.

Mit Einbau, Alarmanlage und anderen begleitenden Arbeiten lagen die Gesamtkosten bei rund 110 000Euro. Zum Vergleich: Ein Turm, in dem ein externes, zweites Treppenhaus Platz gefunden hätte, hätte allein 120 000 Euro gekostet. „Das hat die Gemeinderäte überzeugt“, so Schartel lachend. Einmal im Jahr wird sie gewartet und vom TÜV abgenommen. Größere Schäden sind bislang nicht entstanden. Die Lebensdauer liegt bei knapp 30 Jahren, die Unterhaltungskosten sind verschwindend gering. Schartel ist immer noch Fan dieser Lösung und prüft durchaus bei Brandschutzfragen, ob Röhren infrage kommen. In der Gemeinde gibt es weitere Notfallrutschen nur beim Waldorfkindergarten. In diesen Einrichtungen sind sie sogar recht gängig – an Sporthallen aber eher einzigartig. 2008 zumindest war die Zielmattenhalle die einzige in ganz Baden-Württemberg „Das ist schon eine Attraktion“, findet Schartel, der kürzlich in Las Vegas eine gläserne Rutsche gesehen hat, die durch ein Haifischbecken führt. Damit können die rostfreien und nach zehn Jahren top-gepflegten Rutschen zwar nicht mithalten. Für neugierige Blicke sorgen sie aber auch heute noch. Und manch’ einer hat sich nach dem Einbau gefragt, ob sie irgendwas mit dem Hallenbad im Untergeschoss der Halle zu tun haben. Doch statt im Wasser landet man auf Mulch.