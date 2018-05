Grenzach-Wyhlen Zahl der Straftaten in Grenzach-Wyhlen steigt

Zahl der Straftaten in Grenzach-Wyhlen steigt

Zunahme an Delikten in der Gemeinde Grenzach-Wyhlen. Einbruchserien trüben die Statistik.

Läge die 15 000- Einwohner-Gemeinde in einem ländlichen Gebiet, so die Einschätzung von Bürgermeister Tobias Benz, Postenführer Manfred Geiges und dem stellvertretenden Revierleiter Bernhard Weis, sähe die Kriminalstatistik anders aus. Durch die Nähe zum Ballungszentrum Basel aber hatte die Gemeinde im vergangenen Jahr mit einem Zuwachs von Straftaten zu tun, die in fast allen Bereichen den Durchschnitt vom Revierbereich und Landkreis Lörrach übertreffen.

„Die Zahlen gehen nach oben und nicht für alle haben wir eine Erklärung“, so Weis beim Pressegespräch am Freitagmorgen. Denn aus Datenschutzgründen ließen die Fallzahlen nicht immer Rückschlüsse zu. Insgesamt hat es in der Gemeinde im vergangenen Jahr 887 Straftaten gegeben, das sind 209 mehr als noch 2016.