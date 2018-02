Grenzach-Wyhlen Wyhlen wird dank der Rolli Dudel zur bunten Fasnachtshochburg

Narrenzunft Rolli Dudel macht bei ihrer Party unter dem Motto "Voll bunt" dem Namen der Veranstaltung alle Ehre.

Unter dem Motto „Rolli Dudel voll bunt“, trieb die Narretei am Samstag zu einen Höhepunkt in der Hochrheinhalle mit über 1000 Besuchern.

Dekoration: In einer grandiosen Aufmachung präsentierte sich bei der „Voll-bunt-Party“ die Hochrheinhalle. Sie war in närrischer Farbenvielfalt geschmückt mit heruntergezogener Decke. Die vielen Narren zeigten sich beeindruckt von der Hallen-Deko, die an Gemütlichkeit und inspirierender Atmosphäre nichts zu wünschen übrig ließ. Viele sagten, dies sei genau der richtige Ort, um ausgelassen Fasnacht zu feiern. Sie fühlen sich wohl, genau hier sei der Ort, der Wyhlen als Fasnachtshochburg ausweise. Auch auswärtige Besucher sparten nicht mit Komplimenten.

In einer grandiosen Aufmachung präsentierte sich bei der „Voll-bunt-Party“ die Hochrheinhalle. Sie war in närrischer Farbenvielfalt geschmückt mit heruntergezogener Decke. Die vielen Narren zeigten sich beeindruckt von der Hallen-Deko, die an Gemütlichkeit und inspirierender Atmosphäre nichts zu wünschen übrig ließ. Viele sagten, dies sei genau der richtige Ort, um ausgelassen Fasnacht zu feiern. Sie fühlen sich wohl, genau hier sei der Ort, der Wyhlen als Fasnachtshochburg ausweise. Auch auswärtige Besucher sparten nicht mit Komplimenten. Kostüme: So bunt wie das Motto der Super-Party waren auch die Kostüme der über 1000 Besucher. Die Gäste zeigten sich sowohl in klassischer Fasnachtsverkleidung, aber in auch futuristisch anmutenden Kostümen. Eine Gruppe erschien gar als Riesentorte, um einem befreundeten Fasnächtler in gebührender Form zum Geburtstag zu gratulieren. Und während die einen trotz Kostümierung noch zu erkennen waren, zeigten sich andere in perfekter Bemalung, die nur noch schemenhaft das „wahre Ich“ zeigten.

So bunt wie das Motto der Super-Party waren auch die Kostüme der über 1000 Besucher. Die Gäste zeigten sich sowohl in klassischer Fasnachtsverkleidung, aber in auch futuristisch anmutenden Kostümen. Eine Gruppe erschien gar als Riesentorte, um einem befreundeten Fasnächtler in gebührender Form zum Geburtstag zu gratulieren. Und während die einen trotz Kostümierung noch zu erkennen waren, zeigten sich andere in perfekter Bemalung, die nur noch schemenhaft das „wahre Ich“ zeigten. Faszination: Vielfältig und voll bunt kam während der Party auch die Faszination der Besucher zum Ausdruck. Viele sagten, in Wyhlen treffe man an Fasnacht einfach viele Leute, die man ansonsten nur selten sieht, mit denen man aber gemeinsam gerne Fasnacht feiere. Andere wiederum erklärten, dass die Narrenhochburg Wyhlen seit „Rolli Dudel voll bunt“ wieder in aller Munde sei. Da müsse man ganz einfach auch dabei sein. Das vielfältige musikalische Angebot mit Guggenmusiken und einheizender Party-Band erklärten viele Gäste als ausschlaggebend, um dabei sein zu wollen.

Vielfältig und voll bunt kam während der Party auch die Faszination der Besucher zum Ausdruck. Viele sagten, in Wyhlen treffe man an Fasnacht einfach viele Leute, die man ansonsten nur selten sieht, mit denen man aber gemeinsam gerne Fasnacht feiere. Andere wiederum erklärten, dass die Narrenhochburg Wyhlen seit „Rolli Dudel voll bunt“ wieder in aller Munde sei. Da müsse man ganz einfach auch dabei sein. Das vielfältige musikalische Angebot mit Guggenmusiken und einheizender Party-Band erklärten viele Gäste als ausschlaggebend, um dabei sein zu wollen. Musik: Voll bunt präsentierte sich auch das musikalische Angebot. Und so heizte die Formation „X Rise“ nach moderatem „Vorglühen“ während der Nacht der Nächte mit ihren heißen Rhythmen genauso ein wie die Guggenmusiken, angeführt von den heimischen Rolli Dudel Schränzern, die ein gigantisches schräges Konzert auf die Bühne legten, das mit dem Titel "Higway to hell“ von AC/DC einen besonderen Effekt setzte.

Voll bunt präsentierte sich auch das musikalische Angebot. Und so heizte die Formation „X Rise“ nach moderatem „Vorglühen“ während der Nacht der Nächte mit ihren heißen Rhythmen genauso ein wie die Guggenmusiken, angeführt von den heimischen Rolli Dudel Schränzern, die ein gigantisches schräges Konzert auf die Bühne legten, das mit dem Titel "Higway to hell“ von AC/DC einen besonderen Effekt setzte. Angebot: Bunt und farbenfroh, hoch- und niederprozentig war bei der Party, wie das Motto, versprach auch das Angebot an Speisen und Getränken, an denen sich die Narren labten, um für die letzten Tage der Fasnacht noch die nötige Energie aufzutanken. Neben Alkoholfreiem gab es an einer fahrbaren Shot-Bar grünen und brauen Haselnuss-Nougat-Wodka sowie gehaltvolle Schnäpse, während an einer langen Cocktailbar, bunte und farbenfrohe Mixgetränke wie Campari, Big Pump oder Bombay Sapphire Gin feilgeboten wurde. Ein Bierbrunnnen, der ständig nach neuen, vollen Fässern verlangte sowie eine Getränkeausgabe an der auch Speisen wie herzhafte Chicken Crossies angeboten wurden, zählten darüber hinaus zum Voll-Bunt-Angebot der Rolli-Dudel-Party.

Dass daneben auch die Eintrittsbändel in bunter Vielfalt an den Handgelenken der Partygänger befestigt wurden und auch die Formation X-Rise mit bunten Elektronik-Panels aufwartete, auch dies zählte mit zu den vielen bunten Bildern und Akzenten während der Supersause in der Hochrheinhalle in Wyhlen.