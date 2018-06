Grenzach-Wyhlen Wolfgang Hitschel: Nach 14 Jahren nimmt er Abschied vom Kiosk

14 Jahre lang versorgte Wolfgang Hitschel Pendler und Stammkunden mit Kaffee, Süßkram und auch mit offenen Ohren

Süßwaren, Getränke, Tabakwaren, Eis, alles das gibt es im Bahnhofskiosk Wyhlen. Wolfgang Hitschfel betreibt ihn seit 14 Jahren, aber in absehbarer Zeit wird er sich verabschieden. Mit 67 Jahren zieht er sich aus dem aktiven Arbeitsleben zurück – die Gemeinde sucht für ihn einen Nachfolger.

„Dabei war das eine sehr schöne Tätigkeit,“ sagte er. „Schade, dass ich erst so spät dazu gekommen bin.“ Zuvor war er im Lörracher Textilunternehmen KBC tätig, als dort Beschäftigte entlassen wurden, fand er im Kiosk am Bahnhof in Wyhlen eine neue Aufgabe. „Hier ist man doch viel mehr als nur Verkäufer,“ schmunzelt er.

Vielfältige Kundschaft

Zumeist kommen Stammkunden, viele kaufen immer das Gleiche ein, andere bleiben draußen an den Stehtischen, trinken schnell ein Bierchen und plaudern natürlich dann ein wenig. Die meisten Kunden kennen sich untereinander, eben deshalb haben sie sich auch immer etwas zu erzählen. Einige kommen sogar aus der Himmelspforte herunter. Manchmal fühle er sich ein wenig als Psychologe, meinte Wolfgang Hitschfel. Und dann sind da noch die Lottospieler. In Wyhlen ist dies die einzige Lottoannahmestelle, das verschafft dem Bahnhofskiosk eine besondere Bedeutung. Seltener sind die spontanen Kunden, Reisende kaufen wenig, fast nur Zeitungen und Zeitschriften, die meisten fahren von hier aus ohnehin nur eine kurze Strecke.

Auch bei den Stammkunden sind es fast stets die gleichen Artikel, die sie mitnehmen. Das könnte allerdings anders sein. Hitschfel erinnert sich an die Jahre, als er noch frühe Öffnungszeiten für die Berufspendler anbot, die mit den ersten Zügen des Tages zur Arbeit fahren, da haben doch etliche schnell noch einen Kaffee mitgenommen. Er habe aber mit zunehmendem Alter die morgendlichen Öffnungszeiten etwas eingeschränkt, weil ihm dies doch heute viel schwerer fällt als früher.

Kiosk-Know How

Doch wenn ein jüngerer Nachfolger den Kiosk übernimmt, gibt er diese Erfahrung gerne als Empfehlung mit. Auf jeden Fall sind bei einem solch kleinen Laden ständig neue Ideen notwendig. So stellte Hitschfel fest, wenn für neue Süßwarenerzeugnisse eine große Fernsehwerbung anlief, hatte es sich immer gelohnt, diese Ware schnell ins Sortiment zu nehmen, denn die Kunden reagieren auf solche Neuheiten sofort. Das gleiche gelte auch bei Eis und Getränken. Flexibilität sei eine wichtige Voraussetzung für erfolgreichen Betrieb eines solchen Kiosks. Freilich, viel Mühe mache es schon, aber er sei dennoch gut über die Runden gekommen. Bereut habe er diesen Schritt nie.

Der Kiosk gehört der Gemeinde, dort läuft auch die Suche nach einem neuen Betreiber. Hitschfel hofft, dass er spätestens im September an einen Nachfolger übergeben und dann den Ruhestand genießen kann.