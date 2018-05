Grenzach-Wyhlen Wieder freie Fahrt am Grenzacher Hörnle

Am Grenzacher Hörnle fließt seit Samstagabend wieder der Verkehr: Die Abrissarbeiten der Zollkabinen sind abgeschlossen. Während der Arbeiten haben einige Autofahrer die Absperrungen nicht allzu ernst genommen.

Am deutsch-schweizerischen Grenzübergang „Hörnle“ ist seit Samstagabend nichts mehr, wie es vorher war. Innerhalb eines Tages verschwand der gewohnte Anblick der gelben Zeltüberdachung mit den Zollkabinen. Die für den Verkehr während der Abrissarbeiten gesperrte Verbindung ist seit Samstag 19 Uhr wieder für den Verkehr frei.

Zu einem Verkehrschaos kam es nicht. Aber zahlreiche Autofahrer haben sich am Samstag über die Hinweisschilder zur Sperrung hinweggesetzt und die in den Medien seit Tagen verbreitete Information ignoriert, sodass immer wieder Autos vielfach erst einen Meter vor der Absperrung anhielten, weil sie nicht glauben wollten, dass es kein Durchkommen gibt. In Grenzach herrschte dafür ungewöhnliche Ruhe auf der sonst samstags stark befahrenen Durchgangsstraße. Im Wesentlichen waren LÖ-Kennzeichen zu sehen.

Irritation bei Fahrern

Einige nahmen es gelassen, kehrten um und fuhren andernorts ins Nachbarland. „Ich nehme solche Sperrschilder nie ernst“, sagte eine Schweizerin auf der Riehener Seite: „Meistens komme ich noch irgendwie durch, aber heute klappt’s eben nicht.“ Dann schloss sie lächelnd das Fenster und fuhr in Richtung Inzlingen. Die Sicherungsposten der Basler Daru-Wache hatten auf beiden Seiten die Verkehrsreglung und damit auch die Dialoge mit den Autofahrern übernommen, sie erlebten einige Schimpfkanonaden, aber auch verzweifeltes Jammern.

An den Kennzeichen war zu sehen, dass sowohl Fahrer aus der Umgebung als auch aus fernen Gegenden wie Mönchengladbach, Dresden und Stuttgart auf der Grenzacher Seite die Sperrschilder übersehen haben, dazu gehörten Motorradfahrer aus Luzern sowie Autos aus Appenzell und Zürich. Ein junger Mann im Auto mit BS-Kennzeichen stand auf Grenzacher Seite und meinte, er müsse unbedingt hier über die Grenze. Als ihm dies als wirklich unmöglich erklärt wurde, meinte er: „Ich bin Zigeuner, Roma. Ich werde Sie innerlich verwünschen.“ Doch er musste ebenso wenden wie jener Schweizer auf der Basler Seite, der empfahl, doch mal schnell den Kranwagen beiseite zu fahren, dann könne er doch durch.

Durch den schmalen Gang

Die Busse der Linie 38 brachten aus der Stadt etliche Einkäufer bis an die Grenze, die den offenen Fußweg nach Deutschland nutzen. Von Baden aus passierten zahlreiche Radfahrer die Grenze, „So geht es doch gut,“ meinte eine junge Frau mit Kinderanhänger. „Ich habe es gelesen und das Auto stehen lassen.“ Aus Basel kam eine Frau mit Motorroller. „Ich bin gleich mit dem Roller gefahren, weil ich hoffte, dass ich den hier durch schieben darf.“

Mehrere vor allem junge Radler aber zeigten wenig Verständnis für den Gegenverkehr auf dem recht engen Fußweg, drängelten und wollten nicht absteigen, sondern drängten Fußgänger an die Seite. Auf der Basler Seite kam es zu etlichen komplizierten Verkehrssituationen, weil verärgerte Autofahrer schnell durch die Linksabbiegespur wendeten und dabei keine Rücksicht auf den Vorfahrtsverkehr nahmen. Etliche Grenzacher Einwohner kamen nur, um zuzusehen, wie das ihnen seit fast 30 Jahren so vertraute Dach entfernt wurde.

Viel Platz auf Supermarkt-Plätzen

Zwischendrin mal ein kurzer Blick auf die Parkplätze der Supermärkte – so viele Lücken gab es an Samstagen lange nicht. Dennoch, etwa ein Drittel der Einkäufer bei Hieber waren Schweizer. Die meisten Basler reisten über Inzlingen an, gleich mehrfach war zu hören, dass sie gut informiert waren und sich von der angekündigten Sperrung nicht irritieren ließen. Andere waren von der Rheinfelder Brücke her gekommen.

Zügiger Abriss

Zuerst riss ein Bagger die beiden Zollhäuschen auf der Mittelinsel weg. Dann rückten die Arbeiter über Hubbühnen dem Dach zu Leibe. Sein schlechter Zustand war ein Grund für den Abriss. Mit riesigen Schlüsseln, mithilfe von Hebeln gedreht, wurden die Schrauben aus den Trägern gelöst. Als die Teile auf dem Boden lagen, konnten mit Schneidbrennern die beiden Pylone, die die Last der gesamten Konstruktion aufgenommen hatten, direkt am Betonfundament abgeschnitten werden. Sobald die Teile demontiert waren, griffen die Lader zu.

Am späten Samstagnachmittag, deutlich schneller als gedacht, war alles abgeräumt, die Bauleute rückten ab, entfernten die Absperrungen und gaben den Grenzübergang wieder frei. Sofort rollte der Verkehr, als wäre nie etwas anders gewesen.