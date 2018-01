Grenzach-Wyhlen Wenn der Schlüssel verschwunden ist, hilft das Fundbüro

Jeder kann einmal etwas verlieren – und freut sich dann, wenn der vielleicht wichtige, wertvolle oder einfach geliebte Gegenstand wiedergefunden wird.

Wenn jemand einen Geldbeutel mit Dokumenten findet, kann man den Besitzer direkt kontaktieren. Meist lässt ein Fundgegenstand aber keine Rückschlüsse auf den Besitzer zu. In einem solchen Fall hilft das Fundbüro als Anlaufstelle für Finder und Verlierer und lagert Fundsachen auch ein. Manchmal jedoch gibt es auch Komplikationen.

„Das ist doch ein typischer Fall von Amtsschimmel“, hat sich ein Leser am Freitagnachmittag empört. Der Grund: Auf dem Radweg zwischen Markhof und Engeltal hat er einen Schlüsselbund gefunden. „Vier Schlüssel und ein kleiner USB-Stick waren da dran“, beschreibt der Mann. Weil er wisse, wie ärgerlich es ist, seine Schlüssel zu suchen, ist er noch schnell zum Rathaus nach Wyhlen geradelt, um den Fund dort abzugeben. „Ich habe noch Licht gesehen und geklingelt.“ Als er dem Mitarbeiter sein Anliegen schilderte, war der sich nicht sicher, ob er den Schlüssel annehmen dürfe. „Nach Rücksprache mit einer Kollegin kam diese und erklärte, dass sie den Fund nicht annehmen dürften.“ Das Fundbüro sei schließlich schon geschlossen. „Das hat mich echt geärgert, daher habe ich den Schlüssel auf einen Stuhl im Rathausgang gelegt und bin gegangen“, so der Finder, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Immer heißt es: Wir Bürger sollen mitdenken und uns um andere kümmern und dann so was.“

Das Fundbüro ist seit Ende 2016 beim Werkhof angesiedelt, wie Alessa Mutter, die stellvertretende Leiterin des Ordnungsamts auf Anfrage mitteilt. Allerdings ist eine Schlüsselkiste beim Bürgerbüro verblieben, weil die Leute gefundene Schlüssel am ehesten direkt auf dem Rathaus abgeben würden. Auch andere kleinere Fundgegenstände könnten noch im Bürgerbüro abgegeben werden. Von dort aus werden sie dann zum Werkhof weitergeleitet.

Bezüglich des aktuell gefundenen Schlüssels meint Alessa Mutter, die Mitarbeiter hätten den Schlüssel im Sinne der Bürgerfreundlichkeit eigentlich annehmen können. Allerdings gebe es dabei auch einiges zu beachten. Festzuhalten ist zum Beispiel der genaue Fundort, auch um den Fund später einem Besitzer zuordnen zu können. Vielleicht habe sich jemand im Fundrecht nicht gut ausgekannt und darum auf eine spätere Abgabe im Fundbüro verwiesen.

Brigitte Rümmele betreut das Fundbüro bereits seit vielen Jahren, früher im Bürgerbüro und als sie auf ihre neue Stelle in den Werkhof umzog, nahm sie diese Aufgabe mit. „Überwiegend gehen bei uns Fahrräder ein“, sagt sie am Montag. „Andere Gegenstände sind doch deutlich seltener, aber auch ziemlich durchmischt.“ Die Fahrräder werden in den meisten Fällen nicht gebracht, sondern die Finder rufen an und teilen mit, wo eines steht, das als herrenlos angesehen wird. Dann bringen Werkhofmitarbeiter das Rad ins Lager.

Jeder Fundgegenstand wird genau registriert im Fundbuch. Dieses kann online über die Webseite der Gemeinde eingesehen werden. Unter „Politik & Verwaltung“ sucht man das Fundbüro und kann dort neben etlichen organisatorischen Hinweisen auch das „Fundbuch“ anklicken. Mit präzisen Auswahlkriterien lässt sich die Suche nach der Art des Gegenstandes und dem Verlustzeitraum bereits ziemlich genau einschränken.

Im vergangenen halben Jahr wurden dort 61 Fundgegenstände vermerkt, darunter 24 Fahrräder. Dazu kommen noch Brillen, Schmuck, Uhren, sogar ein Zelt ist dabei. Wer etwas verloren hat, kann bei Brigitte Rümmele nachfragen, die dann mittels etlicher Details den Gegenstand identifiziert und vor allem auch prüft, ob Verlierer und Fund wirklich zusammengehören. Etwas anders verhält es sich mit Schlüsseln. Die werden nach wie vor im Bürgerbüro in einer Kiste verwahrt. Da allein vom Schlüssel her – wenn nicht gerade ein Schild daran hängt, nicht zuzuordnen ist , wem er gehört, suchen Verlierer dann in der Kiste, ob ihr Schlüssel dabei ist.

Fundbüro der Gemeinde