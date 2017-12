Grenzach-Wyhlen Weihnachtsbäckerei mal anders

Weihnachten ist die Zeit der Plätzchen, Vanillekipferl und Lebkuchen. Wie man auch mal etwas anderes auf den weihnachtlichen Kaffeetisch zaubern kann, zeigen Vanessa und Bruno Tortomasi. Die beiden Konditoren eröffnen im Januar ein Café in Grenzach.

Nach einem Monat Vanillekipferl, Lebkuchen und Spekulatius steht dem einen oder anderen vielleicht der Sinn nach einer anderen Süßspeise am weihnachtlichen Kaffeetisch. Wir haben bei Grenzach-Wyhlener Spezialisten nachgefragt, wie eine frische Torte weihnachtliches Flair verbreiten kann. Dabei gab es nicht nur Tipps zum Dekorieren, sondern auch die Information, dass Tortos mit seiner Produktion vom Fallberg nach Grenzach umzieht – und dort im Januar ein Café eröffnet.

Die Aufgabe, die wir Vanessa und Bruno Tortomasi stellten, war nicht einfach. Beide Konditoren haben sich mit ihrer „Konditorei auf Bestellung“ einen Namen gemacht, jetzt sollten sie dem Reporter neben dem laufenden Betrieb und dem Umzug in einer knappen Stunde zeigen, wie eine Torte ganz festlich aussehen kann. Wegen der Kürze der Zeit ist die Torte selbst schon vorbereitet, ein selbstgebackener, luftiger Biskuitboden, zweimal längs geschnitten und die Ebenen mit einer nicht zu süßen Vanillecreme und frischen Himbeeren in einer Spezialsahne getrennt. Die noch etwas nackt wirkende Torte wird mit der gleichen Sahne be- und die Masse schließlich glattgestrichen. „Wir benutzen nur ganz frische Zutaten“, sagt Vanessa Tortomasi und bewirft den Rand gekonnt mit selbstgerösteten Mandelsplittern.

Vom Fallberg ist der kleine Betrieb gerade in die Baslerstraße 42 umgezogen. Direkt hinter dem Polizeiposten liegt das kleine ehemalige Parkcafé, das laut Bruno Tortomasi nicht allzu lange existierte. Nach längerem Leerstand wollen sie es wieder beleben. 40 Plätze gibt es in „Tortos Parkcafé“. Im Sommer können draußen Tische und 20 Stühle aufgestellt werden.

Produziert wird im Keller, wo sich nun die Backstube befindet. In einer kleinen Küche sollen auch Speisen angeboten werden. Weiterhin werden Torten nach Kundenwunsch angeboten. Über einen speziellen Drucker kann zum Beispiel die Zuckerdekormasse Fondant mit Fotos bedruckt werden. Neben den kreativen Torten, die immer Einzelstücke sind, soll ab dem 5. Januar eine Vielfalt an Eigenkreationen wie den Tortos-Kugeln mit Amaretto und Marzipan, aber auch Klassikern wie Schwarzwälder Kirschtorte im Café angeboten werden. Damit erfüllt sich ein oft von Bürgern geäußerter Wunsch nach mehr Aufenthaltsqualität im Ort. Nach Bruno Tortomasis Worten handele es sich um das erste richtige Café in Grenzach seit mehr als 40 Jahren.

Während ihr Mann erzählt, bereitet Vanessa Tortomasi den Fondant vor. Für den Weihnachtskuchen hat sie die Grundmasse grün gefärbt. Um die Masse verarbeiten zu können, knetet sie sie warm und rollt sie dann aus. „Wenn der Fondant klebt, kann man sich mit etwas Puderzucker an den Händen behelfen“, gibt die Konditorin und Bäckerin als Tipp. Mit einer Tannenbaum-Plätzchenform sticht sie die Deko-Bäumchen aus. Die sind damit aber noch nicht fertig. Deborah Messina, die im Café mitarbeiten wird, bestreicht die Bäumchen auf der Rückseite mit einer hellen Fettglasur. „Das machen wir, damit der Fondant länger auf der Torte hält“, erklärt Vanessa Tortomasi.

Auch wenn sonst alle Zutaten selbstgemacht sind, die Deko für die Weihnachtsbäume wurden gekauft. Die Konditorin gibt etwas Lebensmittelkleber auf eine Unterlage und presst winzige Zuckerperlchen hinein, um sie dann auf die Bäumchen zu kleben. Es sieht aus, als seien Tannenbäume mit Christbaumkugeln geschmückt. „Wichtig ist, dass man kreativ dekoriert“, sagt sie. „Man muss viel Fantasie haben und es mit Liebe machen.“

Die vorgegebene Zeit wird jetzt knapp. Bruno Tortomasi und Deborah Massina helfen, die Bäumchen zu schmücken, die auf die vorgezeichneten Tortenstücke gelegt werden. Auf die Mitte der Torte streut Vanessa Tortomasi golden gefärbten Zucker, der edle Festlichkeit verleiht. „Fehlt für ein weihnachtliches Bild nicht noch etwas Rot?“, fragt der Reporter nach. Die Konditorin nickt, lacht und schneidet routiniert die fertig dekorierte Torte an. Als sie das erste Stück herauslöst, werden die Himbeeren sichtbar, die sich im Inneren der Torte verborgen haben. Sie geben nicht nur die fehlende Farbnuance, sondern auch geschmacklich eine leichte Frische, die mit der Vanille, der Sahne und dem Boden wunderbar harmoniert.