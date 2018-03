Schopfheim Wasserlauf: Die 100 000-Euro-Marke knacken

Auch der 5. Wiesentäler Wasserlauf am 28. April dient Wasserprojekten in Schopfheims Partnerdistrikt Dikome/Kamerun.

Schopfheim – Am Samstag, 28. April, startet der wohltätige Wiesentäler Wasserlauf (WWL) von der Wiesenquelle am Feldberg bis zur Rheinmündung in Basel bereits zum fünften Mal. Ein kleines Jubiläum also, und Anlass für ein großes Etappenziel: „Wir knacken die 100 000“, haben sich die Organisatoren von „TeamWorx4“ zur Zielmarke gesetzt. Am Ende des diesjährigen Laufevents also sollen sich die Spenden an den Dikome-Verein – mit seinen Projekten zur Wasserversorgung in Kamerun von Anfang an Nutznießer des Sponsorenlaufes – auf insgesamt 100 000 Euro summieren.

Bei bislang 77 222 „erlaufenen“ Euro müssten bei der diesjährigen Auflage also etwa 23 000 Euro zusammenkommen. „Die Chancen stehen gut“, freut sich Mitorganisator Jürgen Ekert beim Pressegespräch an der Schopfheimer Wiesenbrücke. Bei 180 Anmeldungen sind mehr als die Hälfte der 300 Startplätze fast zwei Monate vor dem Start bereits vergeben. Zusätzlich werden wieder 120 Kinder und Eltern von den Grundschulen in Hausen, Fahrnau und Schopfheim mit von der Partie sein. Neben Einzelkämpfern, Schulklassen, Firmen- und Laufgruppen wird sich in diesem Jahr ein ganz spezielles Team auf den Weg machen: Waren die Feuerwehren entlang der Wegstrecke als Verpflegungsposten bisher schon das organisatorische Rückgrat des WWL, so mischen sich einige Kameraden in diesem Jahr höchstselbst unters Läuferfeld – als Atemschutzstaffel mitsamt -masken.

Zwischen Start und Ziel des Wasserlaufs liegen insgesamt 59 Kilometer, und immer gibt es einige Teilnehmer, die tatsächlich die komplette Ultradistanz unter die Sohle nehmen. Derlei Meisterläufer-Leistung aber ist keineswegs ein Muss: Die Strecke ist in sechs Etappen zwischen sechs und zehn Kilometern Länge unterteilt; die Teilnehmer können je nach individueller Läuferkraft an jedem beliebigen Verpflegungsposten ein- und aussteigen.

Weitere von den Teilnehmern geschätzte Spezialität des WWL: Gelaufen wird in der Gruppe, alle zusammen, im gleichen Tempo (6.30 Minuten je Kilometer): „Null Wettkampf, null Stress“, lautete das Motto – dafür jede Menge Gemeinschaftsgefühl, beflügelt vom Bewusstsein, im sportiven Tun gemeinsam mit anderen buchstäblich etwas zu bewegen: Jeder Teilnehmer spendet pro gelaufenem Kilometer mindestens einen Euro; auf die üppige Teilnehmerzahl und die Ultradistanz gesehen, und die großzügigen „Rundungserscheinungen“ eingerechnet, kommt da einiges zusammen. Mit seiner positiven Atmosphäre hat sich der Wiesentäler Wasserlauf weit über die Region hinaus einen Namen gemacht, wie Anmeldungen aus ganz Baden-Württemberg, aus Bayern und der Schweiz belegen. Und auch jenseits der eigentlichen Läufer kann der WWL auf ein großes Umfeld an Unterstützern zählen, die organisatorisch zum Gelingen beitragen, oder sich zu einer Spende bewegen lassen, auch wenn sie es selbst mit dem Laufen nicht so haben.

Von Beginn an hatte der Begriff des „Wasserlaufs“ einen doppelten Bezug: War’s zum einen die Strecke entlang des Wiese-Wasserlaufs, die dem Event seinen Namen gab, so ist der gute Zweck der zweite Namensgeber: Mit den Spendengeldern baut der Schopfheimer Dikome-Verein an mehreren Orten in Kamerun die Wasserversorgung auf und aus. Weit fortgeschritten ist das Projekt im Dörfchen Bikoki, dem die bisherigen Erlöse aus dem Wiesentäler Wasserlauf vor allem zuflossen: Der Verein hat dort einen Brunnen und mehrere Zapfstellen gebaut, die den tausend Dorfbewohnern nun Zugang zu sauberem Trinkwasser gewähren. „Das Wasser läuft“, freut sich Dikome-Vorsitzender Richard Renz beim Pressegespräch. Als nächstes soll die Wasserversorgung im Dorf Lokanto angegangen werden; gemeinsam mit den Bewohnern laufen erste Planungen zu Technik und Finanzierung.

Weitere Informationen und Anmeldung gibt es im Internet auf http://teamworx4.de/ Anmeldeschluss ist der 15. April; wenn die maximale Teilnehmerzahl vorher erreicht ist, wird das System früher geschlossen.