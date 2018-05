Lörrach Was eine Frau im Frühling träumt

Konzert mit Christine Schmid und Florian Metz im ausverkauften Zehnthaus in Wyhlen. Ein bestens eingespieltes Duo begeistert.

Grenzach-Wyhlen (ros) Frühlingsgefühle weckten die Sängerin und Akkordeonistin Christine Schmid und ihr Bühnenpartner und Pianist Florian Metz bei den Zuschauern im ausverkauften Theater im Zehnthaus in Wyhlen. In dem kleinen, gemütlichen Gewölbekeller hatte das neue, taufrische Programm des bestens aufeinander eingespielten Duos Premiere. Unter dem verlockenden Titel „Was eine Frau im Frühling träumt“ brachten die becircende Rheinfelder Chansonette und ihr Klavier- und Gesangspartner in einer amüsanten und spritzigen Kabarett-Revue Schlager, Chansons, Filmmelodien, Kabarettlieder, Szenen und Dialoge rund um das Thema Liebe auf die Bühne.

Für den vielseitigen Musiker Florian Metz, der mit seiner Frau, Pfarrerin Anette Metz, vor einem halben Jahr von Wyhlen nach Brombach gezogen ist, war der Auftritt an seiner früheren Wohn- und Wirkungsstätte wie ein Heimspiel oder, wie es VHS-Leiter Henning Kurz launig nannte, „eine Sentimental Journey“, eine sentimentale Reise „zurück in die alte Heimat“. Metz hat immer noch gute Verbindungen nach Wyhlen, leitet hier nach wie vor den Gospelchor „Gospeltrain“, und gibt Ende April zusammen mit dem Tenor André Schann im Bonhoefferhaus einen Liederabend.

Der Musiker, schick und elegant mit Fliege, genoss es sichtlich, vor vielen vertrauten Gesichtern aufzutreten und sich in ganz verschiedenen Facetten zu zeigen: als Multiinstrumentalist mal am Piano, mal an der Bassposaune, mal mit tiefen Tönen an der Tuba oder lässig-cool und jazzig den Kontrabass zupfend, aber auch als romantischer Kavalier mit einschmeichelnder Baritonstimme solistisch und im Duett mit der Sängerin Schmid.

Die Künstlerin, attraktiv im schwarzen Kleid mit roter Federboa und langen schwarzen Handschuhen, brachte hinreißendes Revueflair und prickelnde Stimmung in das Kellertheater. Mit leuchtendem Sopran gab sie mal die kesse, verführerische Diva, die beschwingt und voller Charme von Frühlingsträumen, Liebessehnsucht und Frühlingstrieben singt, mal die emanzipierte Frau von heute, die keck und frech bekennt: „In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine“. Als laszive Femme fatale verrät sie in dem bekannten Lied „Jede Frau hat ein süßes Geheimnis“ und rät den Damen im Publikum, sich beizeiten unter den Herren umzuschauen.

„Nehmen Sie ’nen Alten“, lautet ihr Geheimtipp, statt eines jungen Adonis lieber einen reifen Beamten mit Pension zu nehmen. Sehr witzig gerät ihr Stoßseufzer über den werten Gatten, der immer so müde ist, und das Loblied auf den Neandertaler, einen richtigen Kerl und „strammen Tarzan“.

Voller Esprit und Elan bewegen sich Christine Schmid und Florian Metz durch die Melodien, Schlager, Lieder und Chansons von Franz Grothe, Otto Reutter, Günther Neumann und anderen Komponisten der 20er, 30er und 40er Jahre. Nach dem Barbarasong von Brecht/Weill kommentiert die Sängerin, dass Frauen immer die „Bad Boys“ wollen. Zwischendurch lästern und witzeln Schmid und Metz und brechen das Thema Liebe und Partnersuche mit viel Ironie auf. So bekennt Metz, dass er mit „Speed-Dating“ nichts anfangen könne, und outet sich mit schwärmerischer Schmeichelstimme in „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ als galanter nostalgischer Herzensbrecher. Und als er in einem Lied klagt, der Onkel Doktor habe ihm das Küssen verboten, eilt Christine Schmid mit Krankenschwesterhäubchen und Herzschmerz-Medizin herbei.

Auch zwei eigene Lieder aus der neuen CD hat die Diseuse und Akkordeonistin in diesem vergnüglichen Frühlingspotpourri dabei. Als Zugabe gab‘s noch französische Chansons.