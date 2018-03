Grenzach-Wyhlen Vortrag der VHS über Frustration von Ehrenamtlichen

Organisationspsychologin Gerlinde Amschl gibt Ehrenamtlichen Tipps zur Motivation. Vortrag der VHS war schlecht besucht

In vielen Vereinen, Projekten und Hilfsorganisationen treten engagierte Menschen in ihrer Freizeit mit viel Idealismus und Motivation an, um dann nach einiger Zeit frustriert wieder von ihrem Engagement zurückzuziehen. Auf Einladung der VHS informierte die Sozial-und Organisationspsychologin Gerlinde Amschl über die häufigsten Ursachen für diese Frustration und was dagegen getan werden kann. Zwar war der Vortrag mit sechs Zuhörern nur schlecht besucht – der Erkenntnisgewinn war aber gut.

Durch die unterschiedlichen Erwartungen und Motivationen der einzelnen Personen innerhalb einer Gruppe entsteht ein riesiges Konfliktpotenzial. Die einen möchten zum Beispiel etwas neues lernen und sich weiterbilden, während die anderen nur die Gemeinschaft suchen und sich sonst nicht weiter einbringen wollen. Häufig sind auch Aufgaben nicht klar verteilt oder definiert und es fehlen entsprechende Strukturen in der Organisation. „Als Folge macht jeder alles“, so Amschl. Wenn jemand zum Beispiel Sprachkurse gibt, möchte er sich nicht auch noch im Vorfeld darum kümmern müssen, dass ein Raum zur Verfügung steht, dieser aufgeschlossen ist und zum Beispiel genügend Stifte vorhanden sind. Die Lösungen: Vereine und Organisationen müssen klar strukturiert und organisiert werden, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Wichtig ist allerdings, dass Werte und Ziele innerhalb einer Gruppe übereinstimmen. Notwendig ist auch ein Organisator der die verschiedenen Aufgaben verteilt und eventuell auch überwacht. Weiter muss es für jeden jeweils geeignet Aufgaben geben, bei denen er sich mit seinen jeweiligen Kenntnissen und Interessen einbringen kann.

Hilfreich kann es auch sein, wenn nur ein zuvor definiertes Zeitkonto für das ehrenamtliche Engagement zur Verfügung gestellt wird, dies mit einem genau definierten Aufgabenbereich verbunden ist. Etwa einmal in der Woche an einem bestimmten Tag einer älteren Dame für eine Stunde beim Einkauf zu helfen. Um dems Gefühl der „Ungerechtigkeit“ zu begegnen, könne es hilfreich sein, Listen anzulegen, so Amschl. Etwa im Fußballverein,wenn es ums Kuchen backen für Feste oder das Bringen und Holen zum Training geht.