Grenzach-Wyhlen Von Einhörnern und leeren Kassen: So schön war der Fasnachtsumzug in Grenzach-Wyhlen

Von Einhörnern und leeren Kassen: So schön war der Fasnachtsumzug in Grenzach-Wyhlen

Fasnachtsumzug in Grenzach-Wyhlen nimmt mit seinen Wagen das Geschehen in der Doppelgemeinde aufs Korn.

Mit einer Vielzahl an närrischen Sujets, welche vor allem die Grenzach-Wyhlener Haushaltsmisere und die ausufernde Spielhöllenplatzierung eindrucksvoll in Szene setzten, begeisterten die Narren am Sonntag bei den Fasnachtsumzügen durch beide Ortsteile.

Getrübt wurde die Freude der Narren nur durch den pünktlich einsetzenden Regen beim Start der Umzüge im Ortsteil Wyhlen. Die hartgesottenen Fasnächtler und die örtlichen Cliquen ließen sich davon jedoch genauso wenig beeindrucken wie die Guggenmusiken der Sumpfgumber und der Rolli Dudel Schränzer, die den Narrenwurm musikalisch begleiteten.

Der Tradition verpflichtet führte der Musikverein Wyhlen den Umzug an und versetzte die an der Umzugsstrecke im Regen verharrende Menschenmenge dennoch in fasnächtliche Hochstimmung. Die auf den Fasnachtswagen thronenden Narren hatten indes ihre helle Freude am Konfettiwerfen und auch am Wegesrand wurden vor allem die jungen Mädchen kräftig eingeseift.

Mit dem „Einhorn-Fieber“ bei Hieber und der Frage, wie die Mehrheit der Menschheit in einer virtuellen Welt lebt, beschäftigten sich während der Umzüge die Wyhlener Grienloch-Ruäche, die mit ihrem Motto wie auch der ein oder andere Traditionswagen zu den prägenden Bildern während der Umzüge beitrugen. Am Ende zeigten sich die Narren wie auch die Besucher zufrieden mit dem Ablauf der Fasnachtsumzüge und vor allem die Kinder, die an der Umzugsstrecke warteten, wurden von den Masken mit allerlei Süßigkeiten belohnt.

Einziger Wermutstropfen, den die Fasnächtler zu beklagen hatten, war nur das Wetter, denn die Narren hatten Wärme und Sonnenschein für sich bestellt, ein Wunsch, der nicht in Erfüllung ging.

Für das Publikum, das die Umzüge durch die Doppelgemeinde hautnah miterlebte, waren vor allem die ausgesuchten Themen der Narren eine wahre Freude, denn sowohl auf den Fasnachtswagen als auch auch in der Mimik und Gestik der Narren waren die Themen abgebildet, die den Menschen in der Doppelgemeinde auch im wahren Leben auf der Seele brennen. Dazu zählten hauptsächlich das Haushaltsmissgeschick der Kommune sowie die Spielhöllenansammlung, die vor allem in Wyhlen auszuufern droht.