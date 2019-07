von Rolf Reißmann

Einige Einwohner waren etwas irritiert, als am Samstagnachmittag über Wyhlen ein Gewitterguss niederging. Sie bezweifelten, ob der Abend wie vorgesehen verlaufen könnte. Noch unsicherer waren Mitglieder des Tennisclubs, die die Bewirtung für den Dorfhock übernommen hatten. Denn bis 16 Uhr fehlte immer noch der zugesagte Bierbrunnen.

Der Bierbrunnen kommt rechtzeitig

Doch dann ging alles gut. Die Wolken zogen ab, der Bierbrunnen traf noch rechtzeitig ein, und die Besucher strömten zum Grenzacher Rathaus. Dorfhock Nummer zwei war wieder phantastisch gut besucht. Einige meinten angesichts der absolut voll besetzen Bänke, es sei eine Vollversammlung der Gemeinde. Bürgermeister Tobias Benz nahm sich die Zeit für einen kurzen Besuch und eröffnete mit launigen Worten den Dorfhock. Im Gegensatz zu allen anderen Festbesuchern blieb er nur relativ kurz, denn er hatte dem DRK-Ortsverein zugesagt, abends noch die Siegerehrung für den Landeswettkampf vorzunehmen.

Zaungäste – die Bänke waren allesamt besetzt. | Bild: Rolf Reißmann

Tennisclub mit 30 Leuten im Einsatz

Die mehreren Hundert Gäste wimmelten auf der Rebgasse und um das Rathaus herum. Da trafen sich Bekannte und Freunde, ohne sich dazu vereinbart zu haben, andere kamen gleich in Gemeinschaft. Viele wechselten während des Abends mehrfach die Plätze, um immer wieder mit anderen Gästen zu plaudern. Der Tennisclub war mit 30 Personen im Einsatz, um den Bierausschank, den Imbissstand und den Weinausschank zu betreiben.

Gymnastikgruppe des TV schenkt Sekt aus

Gleich nebenan schenkten Frauen der Gymnastikgruppe „Sport und Spaß“ vom Turnverein Sekt aus. Wie zugesagt, waren auch die „Knaschtbrüder“ wieder gekommen und erfreuten mit ihren Songs die Dorfhockler. Bereits kurz nach 18 Uhr saßen zahlreiche Besucher an den Tischen, bis weit in den Abend hinein kamen immer wieder neue Gäste an, andere waren schon gegangen. Das war also ein toller Abend, allem Anschein nach genau so, wie es sich viele Einwohner wünschten.