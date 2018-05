Grenzach-Wyhlen Verlosung: Ein Gemälde für St. Georg

Maria Deschler verlost ein Bild von Guido Giovannini. Der Erlös ist für Renovierung der Pfarrkirche vorgesehen.

Grenzach-Wyhlen – Ein Bild des Künstlers Guido Giovannini von der Kapelle der Himmelspforte Wyhlen ist der Hauptgewinn bei einer Verlosung zugunsten der Renovierung der Pfarrkirche St. Georg in Wyhlen. Am Sonntag, 22. April, wird der Maler selbst als „Glücksfee“ auftreten und das Gewinnerlos ziehen. Veranstalter dieser Verlosung beim Pfarrfest im katholischen Gemeindehaus in Wyhlen ist der Bauförderverein St. Georg, der sein fünfjähriges Bestehen feiert.

Dass es zur Verlosung des Bildes kommt, hat eine längere Vorgeschichte, wie Maria Deschler vom Pfarrgemeinderat der katholischen Kirchengemeinde erzählt. Sie lernte Guido Giovannini vor 20 Jahren als Arbeitskollegen in Basel kennen. Der gebürtige Römer, der schon in jungen Jahren in die Schweiz kam, hat Kunstgeschichte studiert und in einer Nebenstelle als Lehrer unterrichtet. Inzwischen ist der 1948 geborene italienische Maler als freischaffender Künstler tätig, gibt Kunstunterricht und macht Ausstellungen.

Da sie wusste, dass Giovannini passionierter Maler ist, fragte Deschler ihn 1998, ob er ein Bild zugunsten der Renovierung der Kapelle der Himmelspforte Wyhlen malen könnte. Der hat sich sofort bereit erklärt, die gute Sache zu unterstützen, und ging mit Deschler zur historischen Wallfahrtskapelle. „Er hat die Kirche von allen Seiten fotografiert“, erinnert sie sich. Nach diesen fotografischen Vorlagen malte Giovannini dann drei Ansichten der Klosterkapelle. Zwei der Bilder schenkte er Maria Deschler und ihrer Schwester Monika Segin. Ein drittes Bild der Kapelle in farblich und formal kräftigerem Stil wurde im Juli 1998 bei der Wiedereinweihung der Kapelle verlost. Die Frau des Malers, Katharina Giovannini, zog das Gewinnerlos. „Eine alte Dame aus der Bergstraße hat damals das Bild gewonnen und sich sehr gefreut, als man es ihr nach Hause brachte“, weiß Deschler noch. Im folgenden Jahr, 1999, gab es eine Ausstellung von Giovannini im Gemeindehaus Wyhlen mit Kirchenmotiven aus dem Ort. „Er hat damals fast alle Bilder verkauft, das hat ihn sehr gefreut.“

Nach dem Tod ihrer Schwester hat Maria Deschler beide nun beide Giovannini- Kapellenbilder bei sich zu Hause. Sie kam auf die Idee, eines davon wieder in eine Verlosung zu geben, dieses Mal, um die Spendensammlung für die Renovierung der Pfarrkirche St. Georg weiter zu unterstützen.

Das schöne, farblich sehr ansprechende Bild, 37 Zentimeter hoch und 44 Zentimeter breit, zeigt die Kapelle aus reizvoller Perspektive. Am unteren linken Bildrand ist das Dach eines Schopfes zu erkennen, in der Bildmitte sieht man die historische Kapelle, dahinter sind Wald, Bäume, Himmel stimmungsvoll angedeutet. Die Impression der Kapelle und des Umfelds ist in zarten Violett- und Grüntönen gehalten und mit sicheren, dynamischen Strichen festgehalten, sie wirkt lebendig, spontan, leicht, hat auch eine etwas träumerische Atmosphäre, die typisch ist für den Stil des Künstlers. Maria Deschler schätzt das malerische Können von Guido Giovannini sehr. In ihrem Wohnzimmer hängen noch zwei weitere Bilder des Malers.

Dass es 20 Jahre nach der ersten Verlosung nun wieder ein Kapellenbild von Giovannini zu gewinnen gibt, ist schon etwas Besonderes. 300 Lose sind zum Preis von 2 Euro je Stück erhältlich, von denen bisher bereits rund 120 verkauft sind. Der ganze Erlös fließt in den Spendentopf für die Renovierung von St. Georg. Anlässlich des Pfarrfestes am 22. April werden die fertige Außenrenovierung und der neu gestaltete Platz um die Kirche vorgestellt. Die Verlosung des Bildes wird an diesem Tag zwischen 14 und 15 Uhr ablaufen. Der in Basel lebende Künstler wird diesmal selbst als Glücksfee agieren.

Lose sind nach den Gottesdiensten in der Kirche St. Georg und in der Kapelle der Himmelspforte in Wyhlen sowie bei Maria Deschler (Tel. 07624/34 27) erhältlich.