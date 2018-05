Grenzach-Wyhlen Verkehrsstatistik: Radfahrer sind oft in Unfälle verwickelt

2017 gab es in der Gemeinde keine Verkehrstoten und wenig Schwerverletzte.

Der Verkehr auf den Straßen hat zugenommen, Radfahrer und Autofahrer beanspruchen Fläche für sich. Deshalb ist die Zunahme von Unfällen nicht ungewöhnlich und: Da die Gemeinde keinen Verkehrstoten und nur vier Schwerverletzten im vergangen Jahr zu beklagen hatte, sind der stellvertretende Revierleiter Bernhard Weis und Postenführer Manfred Geiges zufrieden.

„Mit diesem Wert können wir leben“, so Weis bei der jährlichen Vorstellung der Verkehrsstatistik. 250 Unfälle beschäftigten die Polizei im vergangenen Jahr, 2016 waren es 237. Während die Unfälle mit Beulen im Blech und Co zugenommen haben, sank die Zahl von Unfällen mit Personenschaden, wie es die Polizei ausdrückt. Davon gab’s 2016 noch 41, 2017 waren es 35. Vier Menschen wurden bei den Verkehrsunfällen schwer verletzt, 37 zogen sich leichtere Blessuren zu. „Beiden Schwerverletzten ist das der niedrigste Wert seit zehn Jahren“, so Weis.

Radfahrer

Stark zugenommen aber haben bei den Unfallbeteiligten die Zahl der Radfahrer. Waren es 2014 noch 14, sind es 2017 zehn mehr. Manfred Geiges, der selbst mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, hat auch eine heiße Kreuzung ausgemacht. „Bei der Ritter-und Solvaystraße wird regelmäßig das Stoppschild überfahren.“

Zwar sei die Sicht von Grenzach her kommend durch die Hecken etwas schlecht. „Aber wer, wie vorgeschrieben, anhält, sieht auch was“, so Weis. Diese Kreuzung will die Polizei demnächst mal überwachen. Leichtverletzt wurden im vergangenen Jahr 17 Radfahrer, zwei schwer.

Risikogruppen

Während in anderen Revierbereichen nach wie vor die jungen Fahrer, zwischen 18 und 24 Jahren, die meisten Unfälle bauen, sind es in der Gemeinde immer noch die Senioren ab 65 Jahren. Diese waren im vergangenen Jahr in 30 Unfälle verwickelt (2016: ebenfalls 30), junge Fahrer in 23. Dass Kinder von Unfällen betroffen sind, kommt glücklicherweise nicht häufig vor, zwei Fälle zählte die Polizei fürs Jahr 2017.

Drogen und Alkohol

Vier Fahrer haben im vergangenen Jahr unter der Wirkung von Alkohol Unfälle verursacht – bei drei davon wurden Menschen verletzt, einer sogar schwer. Dass sich Fahrer auch benebelt von Drogen hinters Steuer setzen, zeigt die Statistik aus dem Revierbereich Rheinfelden: 39 Fahrten unter Drogeneinfluss wurden festgestellt, zwei Fahrer haben unter Drogen einen Unfall gebaut.

Die Beamten kontrollieren aber nicht nur den Zustand der Fahrer, sondern auch, ob sie angeschnallt, die Kinder ausreichend gesichert oder ob die Fahrer sich anderweitig beschäftigt sind. Zum Beispiel mit ihren Handys. Gerade kam Weis von einem Seminar zurück, in dem es auch um Ablenkung im Straßenverkehr ging. „17 Prozent aller tödlichen Unfälle im Land passieren durch Ablenkung“, so Weis. Im Revierbereich haben die Beamten im vergangenen Jahr 252 Fahrer mit Handy erwischt.

„Die empfindlichen Bußen werden aber ihre Wirkung zeigen“, ist Weis überzeugt. Beim ersten Mal kostet es 125 Euro und gibt einen Punkt im Fahrregister, wer sich öfter erwischen lässt, dem droht sogar ein Fahrverbot.

Bundesstraße

Wirkung gezeigt haben auch Tempo 30 und die Anbringung von Fahrradstreifen auf der B34 auf Gemeindegebiet. „Das spüren wir deutlich“, so Geiges. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden ist von 21 auf 14 zurückgegangen, Unfälle insgesamt gab’s 36. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 waren es noch 44, 2004 sogar 50.

Unfallfluchten

Relativ hoch ist die Zahl der Unfallfluchten, 94 Mal wurden Parkplatzrempler oder Spegelrasierer bei der Polizei angezeigt. „Die meisten dieser Fälle betreffen den ruhenden Verkehr – also Parkplätze“, so Weis. Die Aufklärungsquote ist leider gering und liegt bei 34 Prozent.