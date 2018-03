Grenzach-Wyhlen Verkehr: Grenzübergang Hörnle wird gesperrt

Altes Zollhaus und Dach werden aufwändig entfernt. Vollsperrung vom 7. bis zum 9. April sowie vom 2. bis 8. Juli.

Grenzach-Wyhlen (vep) Pendler müssen Anfang April und Anfang Juli viel Geduld aufbringen: Im Auftrag der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erneuert das Staatliche Hochbauamt Freiburg die Zollwärterkabinen und die Dachkonstruktion.

Die alte Dachkonstruktion und die Kabinen werden zwischen Samstag, 7. April 6 Uhr und Montag, 9. April, 5 Uhr abgerissen, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums, das für die Baustelle sowie die Umfahrung verantwortlich zeichnet. Während des Abrisses wird der Grenzübergang voll gesperrt. Der Verkehr wird großräumig über Rheinfelden, Lörrach, Weil am Rhein und umgekehrt umgeleitet. Von Schweizer Seite erfolgt ebenfalls eine entsprechende Umleitung. Die Sperrung beschränkt sich auf den Bereich des Grenzüberganges, angrenzende Einmündungen werden nicht beeinflusst. Der südliche Gehweg wird die meiste Zeit nutzbar sein. „Lediglich wenn das Dach entfernt wird, muss er kurzfristig gesperrt werden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der ÖPNV wird für das Wochenende seinen Fahrplan auf beiden Seiten anpassen. Von Schweizer Seite wird bis Hörnli Grenze und weiter über Friedhof bis Habermatten angefahren. Von deutscher Seite wird bis zur Haltestelle Im Rippel (alte Haltestelle) angefahren und dort gedreht. Genauere Informationen zu den Fahrplänen sind bei den entsprechenden Verkehrsbetrieben erhältlich.

Die Gemeinde war an den Vorabstimmungen zur Großbaustelle beteiligt und hat sich auch mit den betroffenen Busunternehmen abgestimmt, wie die stellvertretende Ordnungsamtsleiterin Alessa Mutter auf Nachfrage mitteilt.

Nach dem Wochenende im April wird erst mal Ruhe einkehren, bevor dann Anfang Juli die nächste Vollsperrung ansteht. Dann wird vom Zoll bis zur Unterführung am Hornboden die Fahrbahndecke erneuert. „Das wird für die Pendler schwieriger als die Sperrung im April“, so Mutter. Auch in dieser Woche wird eine große Umfahrung notwendig sein.

Eine weitere Sperrung an der Zollanlage ist für Ende September anvisiert, das genaue Datum stehe jedoch noch nicht fest, so Mutter.