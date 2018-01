Grenzach-Wyhlen Verkehr: Die Tage des Bahnübergangs am Hörnle sind gezählt

In rund einer Woche beginnen die Bauarbeiten, der Verkehr wird mit Ampeln geregelt.

Grenzach-Wyhlen (eim) Am 5. Februar soll der Bahnübergang Hörnle endgültig geschlossen werden, doch die Umfahrungsstraße ist noch nicht fertig. So bleibt nichts anderes übrig, als den Verkehr auf die bis jetzt nutzbare Fahrbahn zu verlegen. Da aber auch diese Straße nicht die endgültige Trasse der neuen B 34 ist, müssen sich alle Autofahrer auf erhebliche Erschwernisse einstellen.

Während der Abzweig von der Basler Straße unterhalb der Firma Osypka in seiner endgültigen Form ausgebaut ist, ebenso die Anschlussstelle an die künftige Umgehungstrasse unmittelbar hinter der Bahnbrücke, muss die Anbindung an die von der Grenze herkommende B 34 westlich des Bahnübergangs erst noch gebaut werden. Lediglich eine Behelfsfahrbahn ist angelegt, sie verläuft relativ steil und auch die Kurve hat einen engen Radius. „Sie ist aber weit genug, dass die Busse durchkommen“, sagt Bauleiterin Melanie Wodtke. „Doch um den Verkehr auf dieser Fahrbahn zu gewährleisten, kann er nur in jeweils einer Richtung erfolgen und muss mit Ampeln geregelt werden.“ Das dürfte dann ab 5. Februar zu doch erheblichen Behinderungen führen – vor allem für den Berufsverkehr morgens und abends.

Die Bauleitung wird zu diesen Spitzenzeiten Personal abstellen, um die Ampeln möglichst bedarfsgerecht per Hand zu schalten, auch, damit Busse nicht allzu lange warten müssen. Das wiederum könnte für die jeweils schwach genutzte Richtung zu sehr langen Wartezeiten führen. Im gesamten Baustellenbereich wird die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer festgesetzt und Überholverbot angeordnet.

Diese jetzt vorhandene Fahrbahn wird in südlicher Richtung durch eine Wand aus Betonelementen abgegrenzt, so wie vor wenigen Monaten bei der Tieferlegung in der Basler Straße. Dann sind zunächst Leitungen bis in sieben Meter Tiefe zu verlegen, anschließend entsteht die endgültige südliche Fahrbahnhälfte der neuen Bundesstraße 34, sie wird mit geringerer Neigung verlaufen und auch in einer weniger scharfen Kurve an den vorhandenen Straßenverlauf gegenüber des alten Bahnwärterhauses anknüpfen.

Sobald diese Fahrbahn dann endgültig fertig ist, wird der Verkehr umgelegt und dann die nördliche Straßenhälfte mit gleichem Verlauf gebaut. Die Einschränkung auf nur eine Fahrspur ist auch erforderlich, weil für die Arbeiten an der Stützmauer Baufläche auf der südlichen Fahrbahnhälfte benötigt wird.

Seit Bekanntwerden dieser Sperrung zeigten viele Verkehrsteilnehmer ihr Unverständnis darüber, dass der beschrankte Übergang nach Jahrzehnten nicht noch einige Monate länger offen bleiben kann, um den Verkehrsstrom zu erleichtern; immerhin sind es tausende Fahrzeuge, die hier an einem Werktag entlang fahren. Rudolf Schartel vom Bauamt der Gemeinde erklärt dazu, dass nunmehr auch das Gelände, auf dem bisher die Schranken stehen, in den Bau einbezogen wird, insofern kann der Bahnübergang nicht mehr gesichert werden.

Da mit der Umlegung des Verkehrs auf die Umfahrungsroute auch die Omnibusse nicht mehr an der bisherigen Haltestelle „Im Rippel“ anhalten, muss diese ebenfalls an ihren künftigen Platz verlegt werden, etwa auf Höhe des Eingangs zur Fußgängerunterführung. Vollständig fertig gestellt sein soll die neue Straße im Juni, bis dahin wird dann zwangsläufig die Ampelregelung bestehen.

Für Fußgänger und Radfahrer ist die neue Situation eindeutig, sie benutzen die Unterführung. Wenn im Juni die Asphaltdecke zwischen Hornboden und Grenzübergang eingebaut wird, muss die B 34 über die gesamte Distanz für einige Tage voll gesperrt werden.