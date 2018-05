Grenzach-Wyhlen Verkehr: Agenda für kommende Jahre

Viel Lob und wenig Kritik gab’s am Beteiligungsprozess, der nun zu Ende ist.

Grenzach-Wyhlen – 56 konkrete Vorschläge, um den Verkehr in all’ seinen Facetten zu verbessern – das ist die Quintessenz des breitangelegten Bürgerbeteiligungsprozesses, der am Donnerstag mit einer symbolischen Übergabe der Bürger an den Gemeinderat endete. Die Arbeit beginnt jetzt und schon in der Sitzung war spürbar, dass die Umsetzung nicht einfach werden wird.

Zunächst aber gab es Lob von allen Seiten an alle Beteiligte. Manfred Mutter vom Zukunftsforum befand, es sei äußerste positiv auf welche Weise die Bürger da mitgenommen wurden. „Die Gemeinderäte können die Empfehlungen jetzt abarbeiten, und später kann keiner motzen, alles ist dokumentiert“, so Mutter. Das Moderatorenteam um Roland Fritz, Piet Sellke und Gisela Wachinger habe tolle Arbeit geleistet. „Diese Leute kennen jetzt wirklich jede Straße hier.“ Fritz, Sellke und Wachinger gaben das Lob an die Verwaltung weiter. Es sei nicht selbstverständlich, auf jede Frage eine Antwort zu bekommen, so Wachinger. Diese Antworten mündeten in einem Katalog, in dem die gesammelten Vorschläge gleich nach Umsetzbarkeit und Priorität bewertet wurden..

„Es wäre unseriös zu sagen, das alles kommt in den nächsten fünf Jahren“, erklärte Bürgermeister Tobias Benz auf die Frage von Mutter hinsichtlich eines Zeithorizonts. „Vieles hängt von der Kassenlage ab.“ Mit Blick auf die Kommunalwahl im kommenden Jahr sei auch ein politisches Risiko dabei. „Wer weiß, wie das Gremium sich von 2019 bis 2024 zusammensetzt.“

Genau diese Jahre werden entscheidend sein – für die neuen Mitten und die Ortsumfahrung. Neben diesen Schwerpunktthemen finden sich Ideen zur Barrierefreiheit, zum ÖPNV, der Radinfrastruktur, der Gestaltung der Rheinufer und zur Schulwegplanung in der Agenda. Ein weiteres wichtiges Anliegen ist ein Pendlerparkplatz.

So umfassend der Prozess auch war – durch die Fokussierung auf Kernthemen und die Tatsache, dass insbesondere Vorschläge aus der zweiten Planungswerkstatt aufgenommen wurde, fehlen einige Ideen im Konzept. Etwa die von Hans Jost. Er hatte vorgeschlagen, dass die Güter-und Scheffelstraße verlängert werden solle, um den Verkehr aus dem Ort zu bringen. Darauf drängte auch Tilo Levante (FDP). „Mit diesem Dokument arbeiten wir jetzt die kommenden Jahre, es sollte vollständig sein.“Deshalb wird auch ein Vorschlag Eingang finden, der gigantisch anmutet: Eine Zufahrt von der B34 neu direkt in die Tiefgarage unter der neuen Mitte Grenzach – ähnlich des Ikea-Tunnels in Pratteln.

Denn gerade das Gewerbe, an diesem Abend vertreten von Optiker Jörg Turski und dessen Sohn Jan – befürchtet, dass die Ortsmitten ausbluten, wenn es keine solche Verbindung gibt. „Wie sollen die Menschen denn in die Tiefgarage kommen?“, fragte Jan Turski.

Für die unterirdische Lösung sieht Planer Kurt Sänger allerdings schwarz. „Sie müssten mindestens vier Meter unter der Bahn durch und der Tunnel hätte eine Länge von 150 Metern. Das kostet Millionen und dafür gibt’s keine Zuschüsse“, so Sänger. Trotzdem wird der Vorschlag aufgenommen. „Sonst diskutieren wir das in zwei Jahren wieder“, so Levante.

Diskussionen wird’s ohnehin geben, denn jede Fraktion setzt ihre eigenen Schwerpunkte. Heinz Intveen etwa freute sich für die SPD, dass die Radschulwegeplanung Eingang gefunden hatte und betonte im Hinblick auf das Parkraumkonzept: „Es geht nicht nur um den Pendlerparkplatz, sondern auch um verstreute Parkplätze.“ Genau die vermisst Ulrike Ebi-Kuhn (CDU) in der künftigen Ortsmitte Wyhlen, während Peter Weber (Freie Wähler) sich eher um künftige Freiräume sorgt.

Anette Grether (Grüne) sprach von „Luxusproblemen“, was zentrumsnahe Parkplätze betrifft.