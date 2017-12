Grenzach-Wyhlen Verein für sozial-karitative Zwecke wird wiederbelebt

Dieter Mögerle übernimmt den Vorsitz im neuen Vorstand. Arbeit des Fördervereins soll bekannter werden.

Der Förderverein für sozial-karitative Zwecke St. Michael ist nur wenig bekannt, dabei leisten seine Mitglieder ein sehr wichtige Hilfe im Ort. Am Sonntag fand nach langer Zeit wieder eine Mitgliederversammlung statt. Pfarrer Uwe Schrempp als kommissarischer Vorsitzender mahnte nach der langen Stille die schnelle Wiederbelebung des Vereins an.

Nach dem unvermittelten Rücktritt des früheren Vorsitzenden bestand die Vereinsarbeit nur noch aus der Verwaltung der Mitgliedsbeiträge. Ziel des Fördervereins ist die regelmäßige Unterstützung der kirchlichen Sozialstation. Dazu wurde vor Jahren ein Schlüssel festgelegt, der auch nach der Vereinigung der Kirchengemeinden St. Michael und St. Georg zur jetzigen Seelsorgeeinheit gilt. Pro Kirchenmitglied sollen jährlich zwei Euro Solidarbeitrag für die Tätigkeit der Sozialstation bereitgestellt werden. In diesem Jahr werden dies 3488 Euro sein, die in den nächsten Tagen überwiesen werden. „Der Verein sollte alles tun“, so sagte Schrempp, „um auch künftig diese Unterstützung für diese bedeutende soziale Aufgabe zu gewähren.

Dazu ist es aber auch notwendig, die Mitglieder zu pflegen.“ Die Mitgliederzahl nahm in den vergangenen zehn Jahren um rund 30 Prozent ab. Dies lag sicher auch daran, dass der Förderverein nur wenig bekannt ist und bisher kaum mit Zielen und Aktionen an die Öffentlichkeit trat. Dazu, so hob Schrempp hervor, sei es dringend notwendig, den Einwohnern der Gemeinde viel stärker zu erklären, was gefördert werde. Außerdem regte er an, darüber nachzudenken, ob noch andere caritative Aufgaben gefördert werden können.

Michael Oertlin, Vorsitzender des Kirchengemeinderates regte an zu prüfen, ob sich nach der Vereinigung beider früherer Kirchengemeinden neue rechtliche Anforderungen an die Vereinsarbeit ergeben. Bisher bestehen zwei eigenständige Fördervereine, inwieweit die Kraft gebündelt werden kann, muss der neue Vorstand prüfen.

Noch in der Hauptversammlung traten zwei neue Mitglieder dem Verein bei. Recht unproblematisch verlief die Wahl eines neuen Vorstands. Dieter Mögerle wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Unmittelbar danach sicherte er die Neubelebung des Vereins zu. „Dass wir alle hundertprozentig hinter der Sozialstation stehen, ist bekannt“, meinte er. „Neben aller materiellen Unterstützung sollten wir die ideelle Förderung dieses wichtigen Teils der Sozialarbeit im Ort unterstützen.“ Mit seiner Bemerkung, die Mitglieder sollten sich überraschen lassen, welche Ideen der neue Vorstand entwickeln werde, löste er Beifall aus.

Die Wahl

Dieter Mögerle, Vorsitzender; Sandra Schöbel, stellvertretende Vorsitzende; Monica Heizmann, Schriftführerin; Rechner Sebastiano Berardis; Beisitzer Roswitha Hagenbach und Ursula Jehle. Pfarrer Uwe Schrempp gehört dem Vorstand kraft Amtes als Beisitzer an. Mitglieder hat der Verein 112. Kontakt über das katholische Pfarrbüro St. Michael, Telefon 07624/50 11.