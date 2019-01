von Roswitha Frey

Grenzach-Wyhlen – Einen prall gefüllten Kultur-Terminkalender legt der Verein für Heimatgeschichte in Grenzach-Wyhlen für das erste Halbjahr 2019 vor. Der rührige Verein unter Vorsitz von Helmut Bauckner hat ein abwechslungsreiches Programm mit Konzerten, Vorträgen und Ausstellungen zusammengestellt.

Nach dem Start mit dem Landesjugend-Barockorchester geht es am 20. Januar, 17 Uhr, im Haus der Begegnung mit dem Schweizer Ensemble Fiacorda weiter. Die mit Streichern und Bläsern besetzte Kammermusikformation wird Werke von Schubert, Verdi und Johann Strauß aufführen. Sogar eine Oktettbesetzung wird zu hören sein.

Bei einem Vortrag im Evangelischen Gemeindehaus wird am 28. Januar, 19.30 Uhr, der Referent Axel Huettner „Lebensschicksale jüdischer Bürger im Markgräflerland im 19. und 20. Jahrhundert“ näher beleuchten. Ebenfalls ein historisches Thema unter lokalgeschichtlichen Aspekten behandelt die Ausstellung über den Ersten Weltkrieg in Grenzach und Wyhlen, die Kurt Paulus zusammengestellt hat und die vom 15. bis 17. Februar im Pfarrsaal von St. Michael in Grenzach zu sehen ist. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule wird am 24. Februar, 17 Uhr, im Theater im Zehnthaus in Wyhlen ein theatralisch-kabarettistischer Abend veranstaltet: Der Kontrabassist Christian Sutter, ehemaliges langjähriges Mitglied des Sinfonieorchesters Basel, wird das Theaterstück „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind aufführen: das tragikomische Lamento eines Orchestermusikers, natürlich mit musikalischen Kostproben.

Ausstellung im Quellenhäuschen

Einen Kammermusikabend mit dem in Wyhlen lebenden Musikerpaar Georg Dettweiler (Cello) und Fumi Dettweiler (Klavier) sowie einem Violinisten gibt es am 17. März, 17 Uhr, im Haus der Begegnung. Gespielt werden Werke von Beethoven und Mendelssohn. Zu einer öffentlichen Generalprobe am 4. April, 20 Uhr, in der Kirche St. Michael lädt das Philharmonische Orchester Riehen, in dem auch Helmut Bauckner mitspielt. Auf dem Programm des ambitionierten Orchesters stehen Beethovens Coriolan-Ouvertüre, Schumanns vierte Sinfonie sowie die Wesendonk-Lieder von Wagner. Für die Musikfreunde ergibt sich die Gelegenheit, bei dieser Generalprobe dabei zu sein.

Jazzfans dürfen sich den 11. Mai vormerken, wenn das Big Sound Orchestra im Haus der Begegnung für swingenden Sound sorgt. Salonmusik erklingt am 19. Mai, 11.15 Uhr, in der Römervilla bei einer Matinee mit dem polnischen Geiger Jan Sosinski, der auch Dirigent des Philharmonischen Orchesters Riehen ist. Eine CD-Präsentation der Gambistin Silvia Tecardi und des Lautenisten Julian Behr ist am 25. Mai in der Evangelischen Kirche in Grenzach geplant.

Mit dem zeit- und lokalgeschichtlich relevanten Thema „Flucht über die Grenze“ setzt sich eine Ausstellung auseinander, die vom 17. bis 26. Mai im Quellhäuschen des Emilienparks zu sehen ist. Am 2. Juni wird ein großer „Römertag“ gemeinsam mit dem elsässischen Kembs und dem schweizerischen Augst begangen. Und am 21. Juli wird die Sängerin und Akkordeonistin Christine Schmid bei einer Matinee in der Römervilla die Zuhörer unterhalten: ein vielseitiges Kulturspektrum, das der Verein für Heimatgeschichte in der Doppelgemeinde in den kommenden Monaten anbietet.

Alle Infos im Internet:

http://www.vfhg-grenzach-wyhlen.de