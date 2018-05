Grenzach-Wyhlen Verein Kinder, Jugend und Kultur: Aktionen zum 20. Geburtstag geplant

Förderverein ist eine wichtige Institution in Grenzach-Wyhlen. Er übernimmt viele Aufgaben und es gibt viele Kooperationsprojekte mit anderen Partnern

Der Förderverein Kinder, Jugend und Kultur ist in der Gemeinde eine Institution, die nicht mehr wegzudenken ist. In diesem Jahr feiern die Förderer 20. Geburtstag und planen dazu einige Aktionen.

Bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch bezeichnete Vorsitzender Josef Gyuricza den Verein als Marke, um ihn in all seinen Facetten und seiner Aufgabenvielfalt zu beschreiben. Gleichzeitig betonte er, dass es dem Förderverein wichtig sei, auch andere Institutionen mit zu integrieren und als Netzwerkpartner zu nutzen.

Netzwerker

Im Jahresbericht des Vorstands belegte Alexandra Pfeiffer, stellvertretende Vorsitzende, die Arbeit des Fördervereins mit Fakten und teilte mit, dass der Förderverein auch als Plattform für „Bürger helfen Bürger“ und dem Helferkreis Amiko dient, Organisationen, die ihre Buchführung vom Förderverein durchführen lassen. Weitere Kooperationsprojekte gebe es darüber hinaus mit dem Jugendreferat der Gemeinde und zahlreichen anderen Netzwerkpartnern.

Betreuer

Eine wichtige Aufgabe des Vereins ist die Betreuung der Schüler an der Bärenfelsschule und im Schulzentrum. Während beim Start der Ganztagsschule in der Bärenfelsschule im September des Vorjahres 147 Schüler das Angebot nutzten, schwanken die Zahlen indes im Schulzentrum. Zur Mensa in der Bärenfelsschule berichtete Carola Pfeiffer von 165 Schülern, die das Essensangebot nutzen. Weitere 20 Essen würden in das Maus-Haus und den Kindergarten Löwenzahn ausgeliefert. In der Mensa im Schulzentrum würden durchschnittlich 61 Essen täglich angeboten. Mit Beginn des neuen Schuljahres wechselt das Mensa-Personal in der Bärenfelsschule vom Förderverein zur Gemeinde, eine Entscheidung, die künftig auch das Mensa-Personal im Schulzentrum betreffen soll, wie Schriftführerin Mechthild Wallny ergänzte. Eine steigende Nachfrage gibt’s bei der Ferienbetreuung, vergangenes Jahr nutzten 240 Kinder das Angebot. 2016 waren es noch 207. Eine sehr positive Entwicklung habe das Maus-Haus als zweigruppige Krippe genommen. Um den Eltern entgegen zu kommen, würden daher auch die Öffnungszeiten ab September dieses Jahres erweitert. Als konsequent, aber dennoch verständlich wurde die Verabschiedung aus der Hausaufgabenhilfe bezeichnet. Diese war nach 13 Jahren beendet worden, nachdem die Bärenfelsschule im vergangenen Jahr zur Ganztagsschule wurde.

Dass die 20-jährige Erfolgsgeschichte des Fördervereins ein Grund zum Feiern sei, betonte Gyuricza. Vom 3. bis 7. September wird der Verein mit der Aktion „Die Stadt der Kinder“ auf dem Turnplatz des TB Wyhlen eine erste Jubiläumsveranstaltung anbieten. Anmeldungen für diese Aktion haben über das Jugendreferat zu erfolgen. Ihren Abschluss findet die Aktion mit einem Tag der offenen Tür am 7. September. Für diese Veranstaltung werden noch ältere Schüler als Betreuungspersonen gesucht. Kulturelle Angebote sollen dann vom 28. bis 30. September im Mittelpunkt stehen. Dazu zählt ein Kochduell für Kinder in der Mensa der Bärenfelsschule, ein Flohmarkt für Kinder, während im TIZ Kinderfilme gezeigt werden sollen. Außerdem soll ein Fotowettbewerb stattfinden, ein Trickfilm gezeigt werden und auch ein Kabarett und Puppentheater sind vorgesehen.

Verein