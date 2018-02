Grenzach-Wyhlen Unternehmen bieten Infos aus erster Hand

Die Ausbildungsbörse im Grenzach-Wylener Schulzentrum am Samstag war gut besucht – 62 Firmen gaben einen Überblick über die Perspektiven in den verschiedenen Ausbildungsberufen.

Kurze Begrüßung, herzliches Dankeschön an viele Helfer und schon war die Ausbildungsbörse eröffnet. Ab 10 Uhr herrschte am Samstag Hochbetrieb im Schulzentrum. Auf drei Etagen hatten 62 Firmen ihre Informationsstände ausgebaut. Kleine Geschenk wie Kugelschreiber, Tragetaschen, Kartenspiele lagen befreit. Zwar nahmen die Jugendliche dies auch gerne mit, doch ihr spürbares Interesse galt den Informationen über Ausbildungswege und Berufe.

Industrie als sichere Bank

Bei weitem nicht nur aus der Gemeinde oder aus dem Kreis Lörrach treffen Bewerbungen bei den Betrieben der chemisch-pharmazeutischen Industrie ein. Thomas Wiedenbauer, Ausbildungsleiter bei DSM war mit einem großen Team angerückt, die von der Firma angebotenen Ausbildungsberufe ist vielfältig. Auf einer Tafel ist zu lesen, dass bei DSM Grenzach auch für andere Unternehmen der Region ausgebildet wird, so für den ebenfalls international agierenden Bauhilfsstoffhersteller STO. Die Hinführung zur Berufsausbildung erlangt hier eine besondere Qualität durch die Partnerschaft mit der Realschule. Damit werden über viele Monate hinweg sowohl Kenntnisse übers Werk vorgestellt als auch Anforderungen an die Jugendlichen vermittelt.

Arbeit beim Dienstleister

Beim Reisebüro Bürgin erkundigte sich Adrian nach Einzelheiten der Ausbildung zum Tourismuskaufmann. Er und sein Vater kamen zielgerichtet hierher, denn sie hatten bei Bekannten davon gehört. „Bisher habe ich noch keine genauen Berufswünsche, ich möchte heute einfach vieles erfahren und dann weiter auswählen,“ sagte der Schüler der 7. Klasse der Realschule. Auch das sei Zweck der Ausbildungsbörse, hatte Tosca Vogt, Vorsitzende des Freundeskreis der Realschule bei der Eröffnung gesagt. Dies nahmen sich Jugendliche und Eltern gerne an. Durch die geschickte Anordnung der Stände war auf jeder Etage ein gute Mischung der Branchen erreicht. Zahlreiche Firmen hatte nicht nur Informationen gedruckt oder auf Monitoren mitgebracht, sondern auch kleine Vorführungen vorbereitet.

Eigenes Können schmecken lassen

Nicht nur für sein Unternehmen, sondern gleich für den gesamten Branchen-Verband Dehoga war das Hotel „Eckert“ aus Grenzach vertreten. „Wir suchen Lehrlinge für den Service in Restaurant und Hotel und auch für die Küche,“ sagte der Geschäftsführer Nicolai P. Wiedmer. Zwei Kochlehrlinge zauberten aus wenigen Zutaten leckere Getränke und würzige Kostproben, sie überzeugten Jugendliche und Eltern mit sehr wohlschmeckenden Argumenten von der Attraktivität einer Ausbildung in der Gastronomie. Zwar entscheiden sich mehr Bewerber für die Servicebereiche, vielleicht weil sie dabei mehr direkte Kontakte mit den Gästen haben, doch dass gerade in der Küche erhebliche Möglichkeiten für Kreativität bestehen, wurde an diesem Stand bewiesen. Da wurden schon etliche Mädchen und Jungen sehr neugierig.

Lehrlinge präsentieren

Von Beginn an bei den Ausbildungsbörsen dabei ist Schreinermeister Michael Schwab, so verfolgte er auch die Veränderungen bei diesem inzwischen vielbesuchten Informationsangebot. „Am auffälligsten ist wohl, dass im Gegensatz zu den Anfangsjahren inzwischen nahezu jedes Unternehmen mit Lehrlingen hier vertreten ist", lobte der heutige Kreishandwerksmeister. „Diese jungen Leute finden schon durch die die Sprache schnell Kontakt zu den Schülern, und da ihre eigene Schulzeit gar nicht so lange zurück liegt, können sie sich gut an ihre eigene Suche nach der geeigneten Ausbildung erinnern.“ Michael Schwab gehört zu den aktiver Befürwortern lang andauernder Kontakte zwischen suchenden Jugendlichen und anbietenden Firmen, auch seine Werkstatt lädt zum Praktikum ein und arbeitet in der Partnerschaft mit der Realschule mit.

Mit dem Bus zum Einkauf

Börse war nicht nur drinnen, sondern draußen. Vor der Aula stand der Edeka-Bus. Neben kurzen u zeitgemäßen – weil digital unterstützten Informationen konnten hier die Jugendlichen vor allem mal probieren. Da gab es doch mal die Fernsehwerbung mit den 258 Gramm Leberwurst beim ersten Schnitt, genau das konnten die Besucher hier ausprobieren. Das bereitete ebenso viel Spaß wie die die Einkaufswagenrallye. Vor allem aber widerlegten Marktleiter Roland Hönicke und etliche Auszubildende das häufig gehörte Vorteil, dass Verkäufer hauptsächlich Waren in Regale räumen müssten. Fleischer und Backwarenverkäufer sind nur einige der Spezialisten, die in den Märkten ihre Berufsausbildung erhalten.