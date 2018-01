Grenzach-Wyhlen Umgehungsstraße am Hörnle kommt voran

Kurz vor den Weihnachtsferien ging es an der Umgehungsstraße für den Bahnübergang am Hörnle nochmals so richtig zügig voran.

Auf der Fahrbahn von der Basler Straße hinüber zum neuen Straßenverlauf hinter dem Bahndamm wurde die Tragschicht aufgebracht. Nunmehr ist der künftige Straßenverlauf durch die neue Bahnbrücke bis hinüber zur künftigen Umgehungsstraße ausgebaut.

Jetzt wird auch deutlich, warum in den letzten Wochen auf der tiefer gelegten Basler Straße so eine seltsame Kurve zu fahren war. Denn die Anbindung der bisherigen Straße zum noch geöffneten Bahnübergang wird künftig nur noch eine untergeordnete Straße zu den Wohngebieten Rippel und Hornacker sein. Deshalb wurde die Kurve zur Umgehungsstraße als Hauptrichtung ausgeformt. Ein Verkehrsteiler soll künftig den Fußgängern das Überqueren der neuen Hauptstraße erleichtern. Ebenfalls bereits in der endgültigen Form sind südlich des Bahndammes die Anbindung des Heerweges und die Einmündung in die spätere Umgehungsstraße ausgebaut.

Derzeit mag die Anbindung der Verbindung von der Basler Straße her etwas großzügig erscheinen, doch wenn in einigen Jahren die neue B 34 auf dieser Seite des Bahndammes fertig gestellt ist, soll die von Westen her erste Zufahrt in die Ortslage doch dem zu erwarteten starken Verkehrsaufkommen angemessen ausgebaut sein: Die ersten Meter der künftigen Weiterführung sind bereits gebaut, sodass dann die Umgehungsstraße angeschlossen werden kann, ohne dass der Verkehr im bisherigen Verlauf nochmals beeinträchtigt wird.

Die Fahrbahn von dieser Einmündung hinauf zum Noch-Bahnübergang ist im Verlauf fertiggestellt, auf großen Strecken wurde dort bereits die Tragschicht eingebaut. Auch wenn die Asphaltdecke jetzt schon direkt an die bestehende B 34 anschließt, diese letzten Meter sind noch nicht der endgültige Fahrbahnverlauf. Ausgebaut wurde diese Straße lediglich, um während der weiteren Bauarbeiten die Fahrzeuge bereits über die neue Straße leiten zu können. Sobald dies möglich ist, wird die Deutsche Bahn den Bahnübergang Hörnle endgültig schließen, die Schranken abbauen und Durchfahrt beziehungsweise Durchgang dauerhaft verschließen.

Eigentlich sollten bereits jetzt Fußgänger entsprechend der vorhanden Schilder und Sperreinrichtungen nur noch die Unterführung benutzen, doch wie das eben so ist, irgendwie schlüpfen eben doch noch einige vielleicht zu bequeme Passanten durch.

Westlich des Bahnüberganges wird etwa 50 Meter vor den Schranken bereits die Absenkung und seitliche Verlagerung der neuen Fahrbahn beginnen, denn die Einfahrt in das Gefälle oder die Ausfahrt aus der Steigung in die Ebene sollen schließlich nicht zu steil werden. Bis dieser Abschnitt vollständig ausgebaut ist, wird der Verkehr dort eingeschränkt nur einspurig laufen können und mit Ampeln geregelt.

Unmittelbar an der Rampe zur Fußgängerunterführung wird die neue Bushaltestelle angelegt, denn die jetzige Haltestelle östlich des Bahnüberganges entfällt Auch wenn in den kommenden Wochen nochmals einige Erschwernisse zu bewältigen sind, mit der Schließung des Bahnüberganges wird sich die Sicherheit auf jeden Fall deutlich verbessern. Bisher kam es doch immer wieder zu gefährlichen Situationen, weil sowohl Autofahrer als auch Fußgänger rote Lichter und geschlossene Schranken nicht immer korrekt beachtet haben. Anderseits werden wohl nahezu alle froh sein, dass ihnen dann lange Wartezeiten an der Schranke vor den Zugfahrten erspart bleiben.