von Verena Pichler

Grenzach-Wyhlen – Knapp ein halbes Jahr nach der jüngsten Infoveranstaltung zur Ortsumfahrung Wyhlen ist erneut eine Mannschaft des Regierungspräsidiums (RP) ins Haus der Begegnung gekommen, um über den Stand des Bauprojekts zu informieren. Gut 100 Bürger nutzten die Gelegenheit, um Fragen zu stellen. Im Vergleich zum Januar war die Stimmung recht locker, böse Überraschungen blieben aus. Abteilungsdirektorin Heidi Götz hatte sogar gute Nachrichten mitgebracht. Ab August wird das RP ein Baustellenbüro in der Gemeinde eröffnen.

Dieses wird neben dem Sportplatz an der Solvaystraße errichtet. Jeden zweiten Dienstagnachmittag werden Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung stehen. Diese Möglichkeit gab‘s auch am Donnerstagabend. An den Wänden des Festsaals waren Lagepläne und Bauzeichnungen zu den drei Sachgebieten Straßenbau, Landschaftsplanung sowie Grunderwerb angebracht, im Anschluss an die Inforunde konnten die Bürger dort individuelle Fragen stellen.

Der Straßenbau

„An tatsächlich Gebautem ist noch nicht viel zu sehen“, räumte Projektleiter Oliver Gassenmeier ein. Im Hintergrund aber liefen die Planungen auf Hochtouren, im Frühjahr habe man alle notwendigen Daten an das zuständige Ingenieurbüro übergeben. Gebaut wird aber bald wieder und zwar am Gmeiniweg. Hier entsteht ab Herbst ein Kreisverkehr als Anschlussstelle zur neuen Bundesstraße. „Wir werden auch die Emil-Barell-Straße, die später zur Bundesstraße ausgebaut wird, mit einem provisorischen Arm anschließen“, so Gassenmeier. Während dieses Bauwerk recht unkompliziert ist, sind zwei weitere hochkomplex. Zum einen ist das die Überdeckelung Solvaystraße.

An dieser Stelle wird die neue Straße fünf Meter unterhalb des Geländeniveaus geführt. „Wir werden zunächst die Wände mit Betonpfeilern bauen, dann kommt der Deckel drauf“, umschrieb Gassenmeier das Verfahren. Auf die Frage nach dem Lärmschutz für die Anwohner der Ritterstraße erklärte der Projektleiter, dass dort, wo die B34 neu parallel – also nicht tiefer – zur Ritterstraße verlaufen wird, ein Lärmwall vorgesehen sei. Der Baubeginn an der Solvaystraße ist für 2021 vorgesehen. Zum anderen ist es die Stützmauer am Altrhein. Diese soll ebenfalls mit Bohrpfeilern errichtet werden, was eines „der leiseren Verfahren“ sei, wie Gassenmeier auf die Frage von Irene Blaha (BUND) erklärte. Der Baubeginn ist für Ende 2021 vorgesehen und wird so abgestimmt, dass die Brutzeiten im Naturschutzgebiet berücksichtigt werden. Rücksicht verlangt auch Harry Bachmann. Der Bewohner der Siedlung befürchtet, dass die Lärmschutzwand nördlich der Straße den Lärm für die Siedlung noch addiert. Dies verneinten die Planer jedoch. „Die Lärmschutzwand wird auf die Stützmauer gesetzt und als Wall weitergeführt“, so Gassenmeier. Sie werde so konzipiert, dass der Lärm nicht reflektiert werde. Die Ausschreibungsunterlagen für dieses Bauwerk sind fertig und werden nächste Woche verschickt.

Die Landschaftspflege

Viel getan hat sich im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege. Von den vorgegebenen 23 Hektar Ausgleichsfläche sind bereits 20 Hektar umgesetzt. „Das meiste machen wir für Vögel, und das braucht Vorlauf“, so Referentin Ute Ruf. Ausgespart habe man bisher die Maßnahmen, die direkt an der Trasse vorgesehen sind. „Das ergibt jetzt noch keinen Sinn.“ Insgesamt habe man 200 Bäume sowie 1000 Gehölze gepflanzt – und zwar gebietsheimische, wie Ruf auf Nachfrage erklärte. Dies sei eine Vorgabe. Vorgegeben ist auch die Struktur der Ausgleichslandschaft, nicht nur deren Größe. Darauf hat auch der BUND ein Auge, wie die Nachfrage von Blaha zeigt. „Der Ausgleich ist wie ein Mosaik“, so Ruf. Rund 80 Prozent der Fläche habe man für den Steinkautz als kurzrasiges Grünland gestaltet. Aber auch Brachflächen oder Blühstreifen sind vorgesehen. Nist-und Brutkästen für Vögel und Fledermäuse wurden aufgehängt.

Was noch fehlt, sind Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Herten, da dort wegen des Römertempels Abstimmungen mit dem Denkmalschutzamt notwendig sind. Auch die Projekte an den Gewässern sind noch nicht abgeschlossen. „Hier müssen wir uns mit dem Hochwasserschutzkonzept der Gemeinde abstimmen“, so Ruf.

Der Grunderwerb

Manch‘ ein Zuhörer dürfte die Ohren gespitzt haben, als Abteilungsdirektorin Götz gleich zu Beginn der Veranstaltung ein Thema ins Feld führte, „bei dem wir Ihre Mithilfe brauchen.“ Gemeint war der Grunderwerb, bei dem es erkennbar hakt. „Wir brauchen Ihre Bauerlaubnis, sonst könnte es sein, dass wir den Zeitplan nochmal neu schreiben müssen.“ Dieses Szenario, das nach dem erst verdauten Schock über die dreijährige Verzögerung für viele lärmgeplagte Anwohner der Bundesstraße Horror sein dürfte, relativierte Referent Markus Herrmann. „Der Zeitplan wird davon nicht wesentlich berührt, weil wir trotzdem bauen können“, so Herrmann auf Nachfrage. Aber natürlich kosteten Enteignungsverfahren – als letztes Mittel – Zeit und vor allen Dingen Geld. Insgesamt sind 341 Grundstücke vom Bau der Straße betroffen. „Bei etwa 200 haben wir grünes Licht.“

Das RP unterscheidet zwischen Kaufflächen, auf denen die Straße entsteht, und Flächen, die nur vorübergehend in Anspruch genommen werden, zum Beispiel für Baumaschinen oder Aushub. „Dafür gibt‘s eine Entschädigung oder sie werden rekultiviert zurückgegeben“, erläuterte Herrmann. Daneben gibt es noch Naturschutzflächen, die dauerhaft als solche gesichert werden. „Das muss im Grundbuch vermerkt werden.“ Sich auf die Schreiben des RP nicht zu melden, um zum Beispiel mehr Geld rauszuschlagen oder gar den Bau zu verhindern, sei keine Option. „Im schlimmsten Fall kommt es zur Enteignung.“ Ein Problem in Wyhlen seien die häufig undurchsichtigen Pachtverhältnisse. Auch seien Erbengemeinschaften im Spiel, denen mühsam nachgeforscht werden müsse.