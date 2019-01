von Rolf Reißmann

Derzeit muss sich der Vorstand vom Turnerbund Wyhlen mehr auf die Bauarbeiten der neuen Halle, als auf die eigentliche Vereinsarbeit konzentrieren. Doch dank des großen Engagements in den Fachbereichen und Abteilungen laufen Turnen, Badminton, Shaolin Kempo und Rock’n’Roll erfolgreich wie immer, so das Fazit bei der Mitgliederversammlung. Im Turnen, dem Kernbereich des Vereins, bestehen Angebote für alle Altersklassen, also für Kleinkinder ebenso wie für die Jugend und die Senioren.

Andrea Peters, Fachbereichsleiterin Turnen, würdigte vor allem die sehr engagierte Arbeit der 38 Übungsleiter. Zwar hätten im Vorjahr manchen Wechsel ausgeglichen werden müssen, dennoch sei der Übungsbetrieb stabil gelaufen. Bei Wettkämpfen erreichten die Kinder und Jugendlichen gute Ergebnisse. Lob gab es auch für die 13 Senioren, die beim Altersturnen in Hüsingen auftraten. Ein gut angenommenes Ereignis sei die zweite Wyhlemer Sommernacht gewesen.

Nach wie vor beliebt und mit viel persönlichem Einsatz der Übungsleiter betrieben werden die zahlreichen Kindergruppen im Turnen. Um diese Sportart weiterhin ideenreich und vor allem zeitgemäß auszugestalten, gründete sich im Vorjahr eine Initiativgruppe. Sie sprach sich für die Stabilisierung der gegenwärtigen Angebote aus, so dass gleichermaßen Breitensport und Leistungsgruppen gute Bedingungen vorfinden. Die Rock’n’Roll-Gruppe setze sich damit auseinander, dass Showgruppen heutzutage zunehmend auch Hip-Hop und Jazz aufgegriffen. Doch die Wyhlemer möchten dem Rock’n’Roll die Treue halten und haben deshalb eine „Rocking Revolution“ proklamiert.

Heike Höhn (links) und Sandra Talmon-Gros. | Bild: Rolf Reißmann

Im Badminton muss das Team weiterhin in der Landesliga kämpfen, belegt derzeit den siebten Platz. Eigentlich wollte das Team wegen fehlendem Leistungsspiegel gern zurückgestuft werden, doch das lehnte der Landesverband ab. Die Shaolin-Kämpfer erreichten 2018 wieder gute Erfolge in der Schweiz. Der Vereinsvorstand hatte sich 2018 maßgeblich mit den Aufgaben für den Neubau des Sportgebäudes zu befassen, Eidechsen brachten die Planungen durcheinander. Erst musste die kleine Kolonie umgesiedelt werden. Dafür hatten Fachleute 56 000 Euro als Kosten kalkuliert, damit wäre der Verein überfordert gewesen.

Dank der Mithilfe vieler Partner und vor allem der Gemeinde konnte der neue Siedlungsbereich für 1000 Euro angelegt werden. Scheinbar haben die Reptilien das neue Quartier akzeptiert, jetzt jedenfalls herrsche Baufreiheit, hieß es bei der Versammlung. Nun wartet der Verein auf die Baugenehmigung für die neue Halle.

Zur notwendigen Umplanung gehörte auch die Absicherung des geforderten Rettungsweges von mindestens drei Metern Breite. Für die kommenden Wochen wird die Bewilligung des Bauantrages erwartet. Erfreulich sei, hob Kassiererin Margit Maier hervor, dass vorwiegend Firmen aus dem Ort für den Bau gewonnen werden konnten.

Bürgermeister Tobias Benz lobte die breite Wirkung des Vereins in die Gemeinde hinein. „Mit solchen Aktivitäten wie etwa der Mitwirkung an unserem Ferienprogramm arbeiten Sie direkt für die Öffentlichkeit.“ Er freue sich, dass der Bau des neuen Sportgebäudes nun fast perfekt sei.

Matthias Juffa hatte den Antrag eingebracht, eine neue Laser-Biathlon-Gruppe einzurichten. Diese Sportart sei für Kinder von sechs bis zehn Jahren geeignet. Wer gut ist, dürfe später in einem Trainingszentrum am Notschrei weiter üben, vielleicht sogar zum Biathlon umsteigen. Die Mitglieder stimmten diesem Vorhaben mehrheitlich zu.