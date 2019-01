von Verena Pichler

Grenzach-Wyhlen – Der eine hat schon Tradition, der andere im vergangenen Jahr seine Premiere gefeiert: Die Gemeinde lädt am kommenden Wochenende zum Neujahrsempfang ins Haus der Begegnung. An diesem Anlass werden zwei Bürger mit hohen Auszeichnungen geehrt. Rund acht Wochen später gibt’s wieder Grund zu feiern, dann findet der zweite Neubürgerempfang statt, bei dem auch Ehrungen im Mittelpunkt stehen. Organisiert werden die Feste im Hauptamt.

Neujahrsempfang

Ein alter Hase in Sachen Organisation ist Bianca Scarpinato. Bereits zum siebten Mal laufen bei der Sachbearbeiterin im Hauptamt die Fäden für den Neujahrsempfang, der am Samstag, 12. Januar, im Haus der Begegnung stattfindet, zusammen. Ihre To-do-Liste ist lang: Einladungen an Mandatsträger, Vertreter der Industrie und Ehrenbürger müssen verschickt, das musikalische Programm abgestimmt werden. Das übernehmen in diesem Jahr die beiden Jubiläumsvereine Musikverein Wyhlen und Gesangverein Frohsinn, die seit je 175 Jahren bestehen.

„Gut, dass wir sprechen, ich muss noch den Werkhof beauftragen“, sagt Scarpinato im Gespräch mit einem Lachen. Die Mitarbeiter helfen beim Schmücken des Saals und beim Stuhlen. 320 Sitzplätze werden zu Verfügung stehen – sollten mehr kommen, wird die Empore geöffnet. „Kommen darf jeder, gerne auch jüngere Leute“, sagt Scarpinato. Ob die den Weg zu solchen Anlässen finden, hänge auch immer von den helfenden Vereinen ab, so Scarpinatos Erfahrung. Zwei besondere Bürger werden sich diesen Abend aber hoffentlich nicht entgehen lassen. Denn es stehen hohe Ehrungen an. „Zum einen wird an einen verdienten Bürger die Landesehrennadel verliehen“, erklärt Scarpinato. Zum anderen bekommt ein weiterer die Bürgerverdienstmedaille der Gemeinde. Die wird nach den neuen Ehrungsrichtlinien verliehen, die der Gemeinderat erst 2017 verabschiedet hat, wie Hauptamtsleiterin Karin Schöttler auf Nachfrage erklärt. Der Empfang am kommenden Samstag wird um 18 Uhr beginnen und um 22 Uhr enden. „Open end bei solchen Veranstaltungen ist nicht gut“, weiß Scarpinato. Für sie persönlich sind diese Veranstaltungen immer spannend und mit Mehrarbeit verbunden. „Der schönste Moment ist für mich immer, wenn das Essen auf dem Buffet steht, der offizielle Teile gut geklappt hat. Dann kann ich auch entspannen.“ Für die Bewirtung der Gäste zeichnet der Frauenverein Wyhlen verantwortlich. „Das ist alles eingespielt und läuft super.“ Die Kosten für den Empfang halten sich im Rahmen. „Etwa 2500 Euro“, schätzt Scarpinato.

Neubürgerempfang

Nur rund acht Wochen später, am Freitag, 15. März, wird die Gemeinde nochmals feiern – diesmal insbesondere mit Neubürgern und Jungbürgern. „Die haben wir gesondert angeschrieben“, sagt Schöttler, die für diese Veranstaltung den Hut auf hat.

Eingeladen sind aber alle Bürger – schließlich sollen die „Neuen“ die Gemeinde kennenlernen und Vereine die Möglichkeit haben, das ein’ oder andere neue Mitglied zu gewinnen. In diesem Rahmen werden auch Ehrungen von Sportlern und Ehrenamtlichen vorgenommen. „Bis Jahresende wurden uns 19 Vorschläge aus Sportvereinen übermittelt“, sagt Schöttler. Erfahrungsgemäß kämen noch ein paar hinzu, wenn die Feiertage vorbei seien.

Die Premiere im vergangenen Jahr fand im Sommer statt. „Damals war es unfassbar heiß“, erinnert sich Schöttler. Dies sei ein Grund gewesen, einen früheren Termin im Jahr zu finden. Dieser passe auch zeitlich besser, da alle Neubürger eingeladen werden, die innerhalb des Jahres 2018 zugezogen sind. „Findet der Empfang erst ein halbes Jahr später statt, ist das vielleicht nicht so passend.“

Wo letztlich gefeiert wird, hänge von der Anzahl der Gäste ab. Ab einer gewissen Größe reiche der Festsaal im Haus der Begegnung nicht aus. „Dann müssen wir auf die Hochrheinhalle ausweichen, auch wenn der Flair im Festsaal ein bisschen schöner ist“, so die Hauptamtsleiterin. Die genauen Zahlen konnte Schöttler auf Nachfrage noch nicht nennen. 2017 waren es rund 960 Neubürger und 100 Einwohner, die das 16. Lebensjahr vollendet und somit Jungbürger geworden waren.

Letztlich waren 220 Menschen uns Haus der Begenung gekommen und verbrachten gemeinsam einen schönen Abend.

Neujahrsempfang: Samstag, 12. Januar, 18 bis 22 Uhr im Haus der Begegnung;

Neubürgerempfang: Freitag, 15. März. Ort und Uhrzeit werden noch bekanntgegeben.