Grenzach-Wyhlen Technischer Ausschuss: Pferde durch die Hintertür

Ein illegal errichteter Pferdeunterstand soll an Pächterin mit landwirtschaftlicher Privilegierung gehen, um den Abriss zu verhindern.

Grenzach-Wyhlen (vep) Unter Vorbehalt hat der Technische Ausschuss am Dienstag einem Bauantrag stattgegeben, fünf Mitglieder enthielten sich, zwei stimmten dagegen, vier dafür. Grund für die Haltung: Die nun abgesegneten Gebäude bestehen bereits, die Eigentümerin hat eine Rückbauverfügung erhalten. Diese will sie aber nun umgehen.

Stein des Anstoßes ist ein Pferdestall samt Heulager und umzäunter Weide im Gebiet Fallberg. Da sich dieses im Außenbereich befindet, bräuchte die Eigentümerin eine landwirtschaftliche Privilegierung. Diese liegt aber nicht vor.

Bereits 2009 hatte die Frau einen Bauantrag gestellt, den die Gemeinde deswegen abgelehnt hatte. Das war der Eigentümerin der Fläche jedoch egal – sie baute einen Unterstand, zäunte das Gebiet ein, errichtete ein Heulager. Vier Pferde sind dort untergebracht. Laut eigener Aussage gegenüber der Baurechtsbehörde habe sie die errichteten Anlagen für den Tierschutzverein genutzt.

Die Gemeinde hat wegen der fehlenden Genehmigung verfügt, dass sie alles zurückbauen muss. Dagegen hatte die Eigentümerin jedoch Widerspruch eingelegt. Dieses Verfahren ruht nun.

Der jetzige Bauantrag kommt nicht von der Eigentümerin der Fläche, sondern deren Pächterin. Diese habe angegeben, eine landwirtschaftliche Privilegierung zu haben, weil sie genug Flächen besitzt. Ob dies tatsächlich stimmt, wird aktuell vom Fachbereich Landwirtschaft und Naturschutz im Landratsamt geprüft. Die Pächterin würde die Anlage übernehmen, so dass kein Rückbau erforderlich wäre. Im technischen Ausschuss herrschte zunächst bei einigen Mitgliedern große Verwirrung, weil sie davon ausgingen, dass die beantragten Bauten – ein Unterstand für Pferde, eine überdachte Dungeanlage und ein Bewegungsplatz – noch gar nicht existierten.

„Eigentlich müsste die Vorbesitzerin alles platt machen, denn Pferdehaltung für die Freizeit ist nun mal keine Landwirtschaft“, so Günter Holl (Grüne). Aus baurechtlicher Sicht sind die Gebäude zu genehmigen, wenn die Privilegierung vorliegt. „Die Gebäude sind nicht per se legalisiert“, so Bürgermeister Tobias Benz. Die Eigentümerin müsse einen geeigneten Pächter finden – ansonsten gelte die Rückbauverfügung. Dieter Albietz (CDU) sorgt sich um das Wohl der Tiere. „Der Unterstand erscheint mir für vier Pferde zu klein“, so Albietz. Dies zu prüfen sei nicht Aufgabe der Gemeinde, sondern des Veterinäramts, so Benz.