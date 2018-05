Grenzach-Wyhlen TV Grenzach braucht Unterstützung

Erste Engpässe tun sich im Kinderbereich auf, weil Übungsleiter fehlen. Die Eltern sollen mit ins Boot.

Nur mit viel Engagement und besetzten Funktionsstellen wird die sportliche und organisatorische Arbeit im Turnverein Grenzach (TVG) künftig zu bewältigen sein. Um eine Bündelung von Aktivitäten zu gewährleisten, ist eine enge Zusammenarbeit im Verein unumgänglich. Dies stellte die Vorsitzende Ellen Pertler bei der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung heraus.

Dies betrifft insbesondere den Kinderbereich, in dem bereits bestehende Engpässe schnellstmöglich behoben werden müssen. Wünschenswert wäre ein persönlicher Einsatz von Eltern. Die Ansprüche der Mitglieder werden nicht weniger und damit auch die Ansprüche an die Fähigkeiten der Übungsleiter, so Pertler. „ Unterschiedliche Fitness-Anbieter stellen eine Konkurrenz dar, deshalb müssen wir als Sportverein unserer Stärke beweisen.“ Rückblickend verwies sie auf ein erfolgreiches und arbeitsintensives Jahr: Dabei hat sich der TVG als ein wettkampfstarker Verein präsentiert. Für den gesundheitsfördernden Sport in jeglichem Alter stellten sich 31 Übungsleiter zur Verfügung, die insgesamt 2983 Stunden absolvierten. Sie opferten viele Stunden ehrenamtlicher Freizeit für die Betreuung an den Übungsabenden sowie für die Fort- und Weiterbildung.

Dafür sprach Pertler besonderen Dank aus. Dank zollte sie Kassierer Armin Scharpmann, seinem langjährigen Vorgänger Klaus Stickelberger und der Schriftführerin Elke Schmidt mit einem kleinen Präsent. Noch weiterhin motiviert durch die sehr gute Zusammenarbeit im Vorstandsteam ist Ellen Pertler.

Nach inzwischen 29 Jahren an der Vereinsspitze erklärte sie sich für weitere zwei Jahre bereit, die Verantwortung im Verein zu tragen. Bürgermeister Tobias Benz stellte die Bedeutung der Vereine für die Gemeinde heraus. „Das Geld, das die Gemeinde hierfür aufwendet, ist gut angelegt“, so seine Feststellung und soweit es die Finanzen erlauben, soll es auch so bleiben. Mit Blick auf das Sportstättenkonzept bat er um Verständnis, dass der Fußball zunächst in der Dringlichkeit an erster Stelle steht.

Vorsitzende Ellen Pertler, Kassierer Armin Scharpmann, zweiter Kassierer Klaus Stickelberger, Beisitzer Inge Schreiber, Kassenprüfer Karin Castruiotta Mitglieder: 808 (Zunahme 33),verteilt auf Basketball 65, Handball 24, Kickboxen 143, Leichtathletik 230, Tischtennis 37, Triathlon 43 und Turnen 276. Kontakt: Vorsitzende Ellen Pertler, Markgrafenstraße 22a.

Ehrungen

Ein Verein lebt von den Mitgliedern und deren langjähriger Treue. Deren Ehrung war ein besonderes Anliegen der Vorsitzenden Ellen Pertler und mit 34 Geehrten hatte sie auch alle Hände voll zu tun.

25 Jahre Mitgliedschaft: Andreas Ackermann, Marianne Blonck ,Ralf Brutschin, Andreas Denzer, Bernd Grether, Jaqueline Hein, Sandra Kaiser. Beate Kelsch, Tibor Kelsch, Vanessa Kelsch, Gudrun Merkert, Julia Oberfell, Ronja Pacholke,Claudia Rapp, Reiner Sontheimer, Peter Steinke und Jeanette Zimmermann.

40 Jahre: Ralf Biermann, Paul Hohmann, Hans-Jürgen Kleinmagd, Jürgen Köbele, Sabine Laifer, Emilie Nopper, Ingrid Schülke und Thomas Schwab.

50 Jahre: Klaus Fricke, Frank Guhl, Herbert Ludwig und Erika Lederer.

60 Jahre: Karl Fischer, Ruth Grether, Rolf Hanselmann, Gero Huber und Edeltraud Marter.

Für 70 Jahre Mitgliedschaft wäre der vor wenigen Wochen verstorbene Richter Werner geehrt worden.