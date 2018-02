Grenzach-Wyhlen Städtepartnerschaft: Der Austausch dominiert

Zum ersten Mal im neuen Jahr hat sich das Komitee für Städtepartnerschaften getroffen

Grenzach-Wyhlen – Im Sommer werden wieder insgesamt vier Klassen aus dem Lise-Meitner-Gymnasium und der Realschule in die italienische Partnerstadt Pietrasanata reisen. Wie zur Sitzung des Komitees für Städtepartnerschaften am Montag mitgeteilt wurde, bereiten die Schulen diese Reisen in eigener Verantwortung vor.

Wie bereits in den letzten Jahren soll es wieder zahlreiche Begegnungen mit Jugendlichen in der toskanischen Stadt geben. Bewährt habe sich der Flashmob, den Pietrasanta im Vorjahr dafür organisierte. Teil des umfangreichen Jahresprogramms für die Partnerschaftsarbeit sind im Sommer auch die Schülersprachkurse. Dazu werden neben Jugendleihen aus Pietrasanta auch wieder Teilnehmer aus den verschwisterten Orten Ecaussinnes, Villeparisis, Sacueni und Letavertes eingeladen. Im vergangenen Jahr fand dieser Sprachkurs breite Resonanz.

„Wir bieten ja nicht nur den Sprachunterricht an den Vormittagen,“ sagte Komiteevorsitzende Ingeborg Staab, „sondern dazu gehören auch mehrere Exkursionen nach Basel, Freiburg und an den Bodensee.“ Einladungen für Erwachsene trafen inzwischen aus Sacueni/Rumänien ein. Dorthin können interessierte Einwohner aus der Gemeinde unter anderem zu einem Stadtfest im Juni und einem Herbstfest im September fahren.

Pietrasanta lädt aktive Handarbeiter ein, bei einem Festival können Stick- und Spitzenarbeiten ausgestellt werden. Bereits im März richtet der Turnverein Grenzach wieder ein Leichtathletikfest aus, dazu werden Jugendliche aus Pietrasanta und allen verschwisterten Orten erwartet.

Auch andere Vereine in der Gemeinde versuchen, zu sportlichen Veranstaltungen Jugendliche aus diesen Orten einzubeziehen. Allerdings ist dafür mitunter sehr aufwändige organisatorische Arbeit zu leisten.

Im französischen Villeparisis wird am 11.November eine Gedenkfeier zur 100. Wiederkehr des Endes des Ersten Weltkrieges ausgerichtet, dazu wurde eine Delegation aus Grenzach-Wyhlen eingeladen. Für individuell nach Pietrasanta Reisende aus Grenzach-Wyhlen kam ein Angebot mehrerer Hotels, die von März bis Mai sowie von September bis November 20 Prozent Rabatt gewähren.

Nachdem aus der ungarischen Stadt Letavertes im Herbst niemand am Jahrestreffen der Partnerstädte teilnahm, gingen von dort keine Vorschläge in die Jahresplanung ein.

Komiteevorsitzende Ingeborg Staab wird aber in den kommenden Wochen nochmals dort nachfragen, denn die bisherigen Begegnungen waren doch intensiv und vielversprechend. Das Komitee für Städtepartnerschaft möchte auch erneut mit Künstlern aus all diesen Orten in Kontakt kommen, um hier Kunstwerke aller Genres auszustellen. Das gesamte Jahresprogramm einschließlich aller Termine und Erreichbarkeiten ist auf der Webseite der Gemeinde unter dem Stichwort Städtepartnerschaft einsehbar.

Mit der Besetzung des Komitees hat sich indes auch der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag beschäftigt. Jutta van Dick (Freie Wähler) möchte auf eigenen Wunsch aus dem Komitee, dem sie seit der Kommunalwahl 2014 angehörte ausscheiden. Als Ersatz schlagen die Freien Wähler Carolin Gersbacher vor. Dieser Personalie muss der Gemeinderat zustimmen.