Grenzach-Wyhlen St. Georg: Der Außenbereich ist fertig

Fünf Jahre nach Gründung des Baufördervereins St. Georg wurde die Sanierung abgeschlossen.

Grenzach-Wyhlen – Die Sanierungsarbeiten im Außenbereich der katholischen Pfarrkirche St.Georg in Wyhlen sind nahezu abgeschlossen und sollen am 22. April im Rahmen eines Pfarrfestes vorgestellt werden.

Bei der Jahreshauptversammlung des Baufördervereins verkündete die Vorsitzende Elisabeth Mattes, dass die Sanierungsarbeiten kurz vor ihrer Beendigung stehen. Lediglich einige Kleinigkeiten seien noch zu machen, aber auch die restlichen Arbeiten seien bis zum Pfarrfest im April abgeschlossen. Damit kann der Verein auch ein Minijubiläum feiern, denn vor fünf Jahren wurde er gegründet.

Die nunmehr fertiggestellten Maßnahmen stellte Maria Deschler vom Stiftungsrat vor. Sie erklärte den zahlreich erschienenen Anwesenden, darunter viele Gründungsmitglieder des Fördervereins, dass lediglich noch Beleuchtungskörper angebracht werden müssen, so auch Geländer für die neu geschaffene Treppe im Eingangsbereich der Kirche und am barrierefreien Zugang zur Kirche. Sie dankte dem Förderverein sehr, der insgesamt 40 000 Euro für die Sanierung der Außenanlage beigesteuert hat. Aber auch Deschler wurde mit großem Beifall der Vereinsmitglieder bedacht, weil sie sich unermüdlich für die Sanierung der Außenanlage eingesetzt hatte. Pfarrer Uwe Schrempp sprach derweil von der bestmöglichen Lösung, die man nun für die Pfarrkirche St. Georg erreichen konnte. Das lange Warten und das Ausharren hätten sich gelohnt, so der Geistliche, und verglich das Prozedere mit einer „politischen Sache“, die eben auch mal länger dauern könne. Dass der Förderverein auch weiterhin aktiv bleiben will, versprach Mattes. Sie sagte, dass man zunächst wieder Gelder sammeln wolle, um später auch die Innenrenovation der Pfarrkirche angehen zu können.

Wie im Rahmen einer späteren Innenrenovation der Kirche auch die anstehenden theologischen Fragen geklärt werden sollen, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Schon jetzt steht jedoch fest, dass dabei auf jeden Fall die Bevölkerung mit einbezogen werden soll. Für das laufende Jahr ist neben dem Einweihungs-Pfarrfest am 22. April, an dem auch der Basler Jesuitenpater Eugen Frei teilnehmen wird, ein Osterbasar am 17. März und wie gewohnt auch ein Weihnachtsbasar geplant. Daneben will der Verein gegebenenfalls ein Konzert veranstalten, um weitere Mittel für künftige Bau-oder Sanierungsarbeiten einzunehmen.

Beim Pfarrfest selbst soll darüber hinaus ein Bild verlost werden, das eine alte Ansicht des Wyhlener Klosters zeigt. Lose sind schon jetzt über Maria Deschler erhältlich (07624/3427).

Kontakt: Bauförderverein St.Georg Wyhlen; Vorsitzende, Elisabeth Mattes, Jasperstraße 5a, Tel. 07623/7 17 20 oder per Mail an baufoerderverein@wyhlen.de. Termin: Samstag, 17. März, Osterbasar; Sonntag, 22.April, Pfarrfest mit Einweihung des Außenbereichs.